Οι «ροσονέρι» βρίσκονται σε δύσκολη θέση στη League Phase του Europa League, καθώς μετρούν μόλις τρεις βαθμούς και καταλαμβάνουν την 28η θέση της βαθμολογίας.

Αντίθετα, οι Πειραιώτες αντιμετωπίζουν αρκετά αγωνιστικά προβλήματα, κυρίως στη μεσαία γραμμή, ενώ περιορισμένες είναι και οι επιλογές τους στη μεσοεπιθετική γραμμή.

Το πόσο σημαντική είναι η αναμέτρηση για τους Ιταλούς φάνηκε και από τις δηλώσεις του Ρούμπεν Αμορίμ μετά τη νίκη με 5-1 επί της Φροζινόνε, όταν τόνισε: «Θέλουμε να προκριθούμε και για να τα καταφέρουμε πρέπει να νικήσουμε τον Ολυμπιακό».

Στο τελευταίο παιχνίδι ο Πορτογάλος τεχνικός επέλεξε τους Μενιάν, Γκίλα, Ντε Βίντερ, Ντιαβαρά, Μορέιρα, Ραμπιό, Μόντριτς, Μούσα, Μπαρτεσάγκι, Πούλισικ και Ράμος. Σύμφωνα με τα ιταλικά δημοσιεύματα, οι αλλαγές στο ματς με τον Ολυμπιακό αναμένεται να είναι περιορισμένες.

Ο Μενιάν θα παραμείνει κάτω από τα δοκάρια, ενώ οι Ντε Βίντερ και Ντιαβαρά αναμένεται να διατηρήσουν τη θέση τους. Στη μεσαία γραμμή, ο Τζασάρι συγκεντρώνει πιθανότητες να ξεκινήσει αντί του Μόντριτς, ο οποίος ενδέχεται να πάρει ανάσες.

Παράλληλα, ο Χάτσινσον διεκδικεί θέση στη μεσοεπιθετική γραμμή, ενώ ανοιχτό είναι και το ενδεχόμενο συμμετοχής του Αλφάτζο Σισέ. Ο τελευταίος είναι ο πρώτος σκόρερ της Μίλαν στη φετινή διοργάνωση, έχοντας σημειώσει τρία γκολ.