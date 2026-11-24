ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΚΟΜΟ: ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΑΤΑΣ

Το παιχνίδι έχει χαρακτηριστεί ως υψηλού κινδύνου, με το Εθνικό Παρατηρητήριο Αθλητικών Εκδηλώσεων της Ιταλίας να το κατατάσσει στην κατηγορία 4, που αποτελεί το ανώτατο επίπεδο επικινδυνότητας.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, περίπου 1.000 οπαδοί της ΑΕΚ αναμένεται να βρεθούν στην ιταλική πόλη για να στηρίξουν την ομάδα τους, γεγονός που έχει θέσει σε συναγερμό τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Για τον λόγο αυτό, έχει καταρτιστεί ιδιαίτερα αυστηρό πλάνο ασφαλείας, με σημαντική ενίσχυση των αστυνομικών δυνάμεων και αυξημένα μέτρα επιτήρησης.

Μάλιστα, η κινητοποίηση των Αρχών χαρακτηρίζεται πρωτοφανής για τα δεδομένα του Κόμο, καθώς ανάλογη ενίσχυση δεν είχε προβλεφθεί ούτε στις αναμετρήσεις με την Ίντερ και την Αταλάντα.