Κόμο - ΑΕΚ: Περίπου 1.000 φίλοι της Ένωσης στην Ιταλία - Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας για το ματς
Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται οι ιταλικές Αρχές ενόψει της αναμέτρησης της Κόμο με την ΑΕΚ, την Τρίτη 24 Νοεμβρίου στις 22:00, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΚΟΜΟ: ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΑΤΑΣ
Το παιχνίδι έχει χαρακτηριστεί ως υψηλού κινδύνου, με το Εθνικό Παρατηρητήριο Αθλητικών Εκδηλώσεων της Ιταλίας να το κατατάσσει στην κατηγορία 4, που αποτελεί το ανώτατο επίπεδο επικινδυνότητας.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, περίπου 1.000 οπαδοί της ΑΕΚ αναμένεται να βρεθούν στην ιταλική πόλη για να στηρίξουν την ομάδα τους, γεγονός που έχει θέσει σε συναγερμό τις αρμόδιες υπηρεσίες.
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Για τον λόγο αυτό, έχει καταρτιστεί ιδιαίτερα αυστηρό πλάνο ασφαλείας, με σημαντική ενίσχυση των αστυνομικών δυνάμεων και αυξημένα μέτρα επιτήρησης.
LIVE MATCH: KOMO - AEK (22:00)
Μάλιστα, η κινητοποίηση των Αρχών χαρακτηρίζεται πρωτοφανής για τα δεδομένα του Κόμο, καθώς ανάλογη ενίσχυση δεν είχε προβλεφθεί ούτε στις αναμετρήσεις με την Ίντερ και την Αταλάντα.