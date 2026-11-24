EuroLeague: Ντέρμπι Μπαρτσελόνα-Φενέρμπαχτσε στην Ισπανία - Το πρόγραμμα
Το κλασικό ντέρμπι της EuroLeague μεταξύ της Μπαρτσελόνα με την Φενέρμπαχτσε ξεχωρίζει από το πρόγραμμα της πρώτης ημέρας στην 14η αγωνιστική.
Με έξι δυνατές αναμετρήσεις ανοίγει την Τρίτη (24/11) η αυλαία της 14ης αγωνιστικής της EuroLeague, η οποία διεξάγεται σε δύο ημέρες λόγω των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.
Αναμφίβολα, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στρέφεται στην Βαλένθια, εκεί όπου η τοπική ομάδα υποδέχεται τον Παναθηναϊκό AKTOR στις 21:30 σε ντέρμπι κορυφής.
Από εκεί και πέρα, η αυλαία της ημέρας ανοίγει στην Κωνσταντινούπολη, όπου η Μπεσίκτας υποδέχεται την εξαιρετικά φορμαρισμένη Παρί, η οποία μετρά έξι συνεχόμενες νίκες. Ξεχωρίζει επίσης η αναμέτρηση του Ερυθρού Αστέρα με τη Βίρτους Μπολόνια, αλλά και το Μπάγερν Μονάχου-Μακάμπι Τελ Αβίβ.
Το πρόγραμμα της ημέρας ολοκληρώνεται με το μεγάλο ντέρμπι στο «Παλάου Μπλαουγκράνα», όπου η Μπαρτσελόνα κοντράρεται με τη Φενέρμπαχτσε. Οι δύο ομάδες έχουν ίδιο ρεκόρ (8-5) και προέρχονται από ήττες, αναζητώντας επιστροφή στις επιτυχίες.
Το πρόγραμμα της 14ης αγωνιστικής στην EuroLeague:
Τρίτη 24 Νοεμβρίου
- Μπεσίκτας – Παρί (19:00)
- Ερυθρός Αστέρας – Βίρτους Μπολόνια (20:00)
- Μπάγερν Μονάχου – Μακάμπι Τελ Αβίβ (21:00)
- Βαλένθια – Παναθηναϊκός (21:30)
- Βιλερμπάν – Αρμάνι Μιλάνο (21:45)
- Μπαρτσελόνα – Φενέρμπαχτσε (22:00)
Τετάρτη 25 Νοεμβρίου
- Dubai BC – Παρτίζαν (18:00)
- Ολυμπιακός – Χάποελ Τελ Αβίβ (21:15)
- Μπασκόνια – Αναντολού Εφές (21:30)
- Ρεάλ Μαδρίτης – Ζάλγκιρις (21:45)