Η δράση στο Champions League συνεχίζεται με σπουδαίες αναμετρήσεις για την 5η αγωνιστική της League Phase. Τα βλέμματα στρέφονται στα παιχνίδια της Μάντσεστερ Σίτι με τη Νάπολι, της Άρσεναλ με την Ντόρτμουντ, αλλά και στη μάχη της Γαλατασαράι με την Άστον Βίλα.

Στο «Etihad», η Μάντσεστερ Σίτι υποδέχεται τη Νάπολι, έχοντας ως σύμμαχο την εξαιρετική εντός έδρας παρουσία της. Από την άλλη, οι Ιταλοί αναζητούν την πρώτη τους νίκη επί αγγλικού εδάφους.

Στο Λονδίνο, η Άρσεναλ φιλοξενεί την Ντόρτμουντ, με στόχο να ισοφαρίσει το ρεκόρ της με 17 διαδοχικά παιχνίδια χωρίς ήττα στη φάση των ομίλων και στη League Phase. Παράλληλα, οι «κανονιέρηδες» μετρούν 12 συνεχόμενες εντός έδρας νίκες και θέλουν να διευρύνουν το σερί τους.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η αναμέτρηση της Γαλατασαράι με την Άστον Βίλα στην Κωνσταντινούπολη. Οι Τούρκοι προέρχονται από τρεις διαδοχικές νίκες απέναντι σε αγγλικές ομάδες, ενώ ο Ουνάι Έμερι έχει πανηγυρίσει στο παρελθόν δύο εμφατικές νίκες με έξι γκολ απέναντι σε τουρκικούς συλλόγους.

Στο υπόλοιπο πρόγραμμα ξεχωρίζει το Φέγενορντ-Πόρτο, με τον Σαντιάγκο Χιμένες να επιστρέφει στο Ρότερνταμ ως αντίπαλος. Η αήττητη εντός έδρας Μπόντο/Γκλιμτ υποδέχεται τη ΛΑΣΚ, ενώ η Λειψία αντιμετωπίζει τη Λανς, η οποία θέλει να αφήσει πίσω της την ήττα μετά τα εννέα γκολ που δέχθηκε από την Κόμο την προηγούμενη αγωνιστική.

Το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής του Champions League

Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2026

Μπόντο/Γκλιμτ – ΛΑΣΚ (19:45)

Γαλατασαράι – Άστον Βίλα (19:45)

Άρσεναλ – Μπορούσια Ντόρτμουντ (22:00)

Κόμο – ΑΕΚ (22:00)

Φέγενορντ – Πόρτο (22:00)

Μάντσεστερ Σίτι – Νάπολι (22:00)

Λειψία – Λανς (22:00)

Ρεάλ Μαδρίτης – Αϊντχόφεν (22:00)

Σλόβαν Μπρατισλάβας – Ρεάλ Μπέτις (22:00)

Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026