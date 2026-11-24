Μία από τις πιο απαιτητικές δοκιμασίες της στον εφετινό ενιαίο όμιλο του Champions League περιμένει την ΑΕΚ, η οποία φιλοξενείται από την Κόμο το βράδυ της Τρίτης (24/11, 22:00) στο «Stadio Giuseppe Sinigaglia».

Η «Ένωση» καλείται να βρει τον τρόπο να σταθεί απέναντι σε ένα ιδιαίτερα ισχυρό σύνολο, που έχει εντυπωσιάσει με την επιθετική του παρουσία, φτάνοντας μάλιστα πριν από μία αγωνιστική στο «εκκωφαντικό» 9-1 επί της Λανς στη Γαλλία.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς καλείται να αφήσει πίσω της το αρνητικό σερί των τριών ευρωπαϊκών ηττών. Η πιο πρόσφατη ήρθε απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, με την ΑΕΚ να αγγίζει ένα σπουδαίο αποτέλεσμα στη Νέα Φιλαδέλφεια, αλλά να βλέπει τον Βαλβέρδε να σκοράρει στις καθυστερήσεις και να διαμορφώνει το τελικό 2-3.

Αυτή τη φορά, απέναντί της θα βρίσκεται η Κόμο, μία ομάδα με ποιότητα, συγκεκριμένο αγωνιστικό προσανατολισμό και τον Σεσκ Φάμπρεγκας στον πάγκο. Οι Ιταλοί έχουν καταγράψει τρεις νίκες στις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές της διοργάνωσης, ενώ έρχονται από το 2-0 απέναντι στην Κάλιαρι για το πρωτάθλημα, σε αναμέτρηση που διεξήχθη στην έδρα τους.

Το παιχνίδι της Κόμο χαρακτηρίζεται από την καλή κυκλοφορία, την επιμονή στο build up και την επιθετική της φιλοσοφία. Πρόκειται για στοιχεία που βρίσκονται στο επίκεντρο της προετοιμασίας της ΑΕΚ, με τον Νίκολιτς να αναφέρεται εκτενώς σε αυτά κατά τη συνέντευξη Τύπου.

Σε επίπεδο τακτικής, ο προπονητής της «Ένωσης» φαίνεται ότι θα προσαρμόσει ξανά τα πλάνα του και θα επιλέξει διάταξη 4-2-3-1, με αρκετές ομοιότητες στην προσέγγιση με εκείνη που ακολούθησε απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Αριάγκα δεν θα βρίσκεται στη διάθεση του Σέρβου τεχνικού, καθώς το κάταγμα κλείδας που υπέστη στο ματς με την Καλαμάτα θα τον κρατήσει εκτός δράσης για περίπου δύο με δυόμισι μήνες. Παράλληλα, απουσιάζουν ο τραυματίας Ζουμπκόφ, ο οποίος έχει τεθεί εκτός ευρωπαϊκής λίστας, με τον Κουτέσα να έχει πάρει τη θέση του, αλλά και ο Κοϊτά, που είναι τιμωρημένος μετά την αποβολή του από τον διαιτητή στο τέλος της αναμέτρησης με τη Ρεάλ.

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Όσον αφορά στην πιθανή ενδεκάδα, ο Στρακόσα αναμένεται να βρεθεί κάτω από τα δοκάρια, με τους Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας και Πήλιο να αποτελούν την τετράδα της άμυνας. Μάριν και Βιτάλις προορίζονται για τον άξονα, ενώ ο Μάγερ με τον Κουτέσα θα καλύψουν τις πλευρές. Ο Γκατσίνοβιτς αναμένεται να έχει ελεύθερο ρόλο πίσω από τον Γιόβιτς, που θα αγωνιστεί στην κορυφή της επίθεσης.

Η ΑΕΚ θα χρειαστεί να εμφανιστεί με μεγαλύτερη συγκέντρωση, να αποφύγει τα λάθη που μπορούν να της κοστίσουν και να διαχειριστεί την πίεση που αναμένεται να ασκήσει η γηπεδούχος. Το ζητούμενο είναι να διεκδικήσει μέχρι το τελευταίο λεπτό ένα αποτέλεσμα που θα διατηρήσει τις ελπίδες της για συνέχεια στη διοργάνωση.

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Η αποστολή της ΑΕΚ

Στρακόσα, Μπρινιόλι, Μπαλαμώτης, Ρότα, Μουκουντί, Πήλιος, Βίντα, Λυκογιάννης, Ρέλβας, Κάιρινεν, Γκατσίνοβιτς, Μάγερ, Αριάγκα, Μαρίν, Μάνταλος, Βιτάλις, Κουτέσα, Γιόβιτς, Κοϊτά, Βάργκα, Ζοάο Μάριο, Ζίνι.

Οι πιθανές ενδεκάδες

Κόμο (4-2-3-1): Μπουτέζ, Γιαν Κούτο, Ραμόν, Κεμπφ, Καϊκί, Ρίτσι, Μίγια, Λιμπεράλι, Ντα Κούνια, Μπατουρίνα, Δουβίκας.

Μπουτέζ, Γιαν Κούτο, Ραμόν, Κεμπφ, Καϊκί, Ρίτσι, Μίγια, Λιμπεράλι, Ντα Κούνια, Μπατουρίνα, Δουβίκας. ΑΕΚ (4-2-3-1): Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μάριν, Βιτάλις, Μάγερ, Γκατσίνοβιτς, Κουτέσα, Γιόβιτς.

Οι διαιτητές της αναμέτρησης