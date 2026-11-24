Αποστολή στη Βαλένθια

Ο Παναθηναϊκός AKTOR βρίσκεται και πάλι στην Ισπανία για μία από τις πιο απαιτητικές αποστολές του στη φετινή EuroLeague, καθώς απόψε (24/11, 21:30) αντιμετωπίζει τη Βαλένθια, στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής.

Οι «πράσινοι» καλούνται να ανταποκριθούν σε μία δύσκολη εκτός έδρας αναμέτρηση, απέναντι σε μία ομάδα που αντιμετώπισαν πέρυσι σε μια επική μονομαχία στα playoffs και η οποία παρότι έχει αλλάξει πρόσωπα, παρουσιάζει εξαιρετικό μπάσκετ και βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας.

Η ισπανική ομάδα έχει καταφέρει να μετατρέψει τη Roig Arena σε ισχυρό όπλο, παίζοντας μπάσκετ υψηλού ρυθμού και επιδιώκοντας να επιβάλει τις δικές της αρχές στους αγώνες μέσα από την ταχύτητα στην εκτέλεση και την κυκλοφορία της μπάλας, αλλά και με την πίεση στους αντίπαλους χειριστές. Δεν είναι τυχαίο ότι συγκαταλέγεται στις πιο παραγωγικές ομάδες της διοργάνωσης, με μέσο όρο που ξεπερνά τους 94 πόντους ανά παιχνίδι.

Για το σύνολο του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, το μεγάλο ζητούμενο θα είναι να ελέγξει τον ρυθμό, να περιορίσει τα εύκολα καλάθια στον αιφνιδιασμό και να μην επιτρέψει στη Βαλένθια να χτίσει μομέντουμ με συνεχόμενα καλάθια. Ιδιαίτερη σημασία θα έχει και η μάχη των ριμπάουντ, καθώς οι γηπεδούχοι ξεχωρίζουν για την αποτελεσματικότητά τους στο επιθετικό ριμπάουντ.

Η αναμέτρηση αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον και από τη βαθμολογική της διάσταση. Η Βαλένθια βρίσκεται στην κορυφή της κατάταξης με 10 νίκες και 3 ήττες, ενώ ο Παναθηναϊκός ακολουθεί με 9-4, έχοντας επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα μετά το διπλό στο Κάουνας απέναντι στη Ζάλγκιρις. Επομένως, μία ενδεχόμενη εκτός έδρας νίκη θα έχει ιδιαίτερη αξία για τους «πράσινους», τόσο βαθμολογικά όσο και σε επίπεδο ψυχολογίας.

Από την άλλη πλευρά, η Βαλένθια προέρχεται από ένα σερί τεσσάρων νικών στη διοργάνωση, με χαρακτηριστικά στοιχεία την επιθετική της πολυφωνία και την ικανότητά της να κυριαρχεί κάτω από τα καλάθια. Μάλιστα, αποτελεί την κορυφαία ομάδα της EuroLeague στα επιθετικά ριμπάουντ, κάτι που αναδεικνύει ακόμη περισσότερο τη σημασία της συγκεκριμένης μάχης.

Ο Παναθηναϊκός, λοιπόν, θα χρειαστεί να παρουσιάσει υψηλό επίπεδο συγκέντρωσης και στις δύο πλευρές του παρκέ. Η αμυντική συνέπεια, ο έλεγχος των ριμπάουντ και η σωστή διαχείριση των κατοχών θα αποτελέσουν βασικές προϋποθέσεις, προκειμένου η ομάδα του Ομπράντοβιτς να φύγει με ένα πολύτιμο αποτέλεσμα από την Ισπανία. Σε ένα γήπεδο όπου η Βαλένθια συνηθίζει να ανεβάζει κατακόρυφα την ένταση, οι «πράσινοι» καλούνται να επιβάλουν τη δική τους μπασκετική ταυτότητα.

Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει, πάντως, και η επιστροφή δύο παικτών απέναντι στις περσινές τους ομάδες. Ο Τι Τζέι Σορτς θα βρεθεί για πρώτη φορά αντιμέτωπος με τον Παναθηναϊκό, μετά την περσινή παρουσία του στους «πράσινους» και αποτελεί ίσως την πιο χαρακτηριστική περίπτωση αλλαγής δεδομένων.

Ο Αμερικανός γκαρντ, ο οποίος την περσινή σεζόν με τη φανέλα του Τριφυλλιού είχε 8,1 πόντους και 2,9 ασίστ σε 16,1 λεπτά συμμετοχής κατά μέσο όρο, φέτος στη Βαλένθια έχει αναβαθμίσει σημαντικά τον ρόλο του. Σε 13 παιχνίδια της EuroLeague μετράει 16,5 πόντους και 5,8 ασίστ ανά αγώνα, αγωνιζόμενος για 23,3 λεπτά. Μάλιστα, βρίσκεται ανάμεσα στους κορυφαίους σκόρερ της διοργάνωσης και στην πρώτη θέση της λίστας των ασίστ, αποδεικνύοντας πόσο διαφορετικά αξιοποιείται πλέον στο επιθετικό παιχνίδι της ομάδας του.

Για τον Μπρανκού Μπάντιο, η επιστροφή στη Roig Arena έχει επίσης ξεχωριστή σημασία. Ο Σενεγαλέζος γκαρντ έκανε μία γεμάτη σεζόν με τη Βαλένθια, στην οποία κατέγραψε 7,3 πόντους, 4,1 ριμπάουντ και 3,9 ασίστ κατά μέσο όρο σε 34 συμμετοχές στην EuroLeague. Φέτος, με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, έχει μέχρι στιγμής 4,4 πόντους, 2,3 ριμπάουντ και 2,3 ασίστ σε 12 αγώνες, με περίπου 18 λεπτά συμμετοχής ανά παιχνίδι.

Οι αριθμοί δείχνουν ότι βρίσκεται ακόμη σε διαδικασία προσαρμογής στα νέα αγωνιστικά δεδομένα, έχοντας διαφορετικό ρόλο στο rotation των «πράσινων». Η αναμέτρηση με την πρώην ομάδα του αποτελεί, επομένως, μία καλή ευκαιρία για τον ίδιο να παρουσιάσει ένα πιο παραγωγικό πρόσωπο απέναντι σε ένα περιβάλλον που γνωρίζει πολύ καλά.

Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης

Η αναμέτρηση Βαλένθια – Παναθηναϊκός AKTOR θα διεξαχθεί την Τρίτη 24 Νοεμβρίου, με το τζάμπολ να είναι προγραμματισμένο για τις 21:30, στη Roig Arena, στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της EuroLeague. Η τηλεοπτική μετάδοση θα γίνει από το Novasports Prime.