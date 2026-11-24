Πρωταγωνιστής ο Κέβιν Ντουράντ στη νίκη των Ρόκετς! Με τον Αμερικανό σούπερ σταρ να πραγματοποιεί εξαιρετική εμφάνιση, το Χιούστον επικράτησε των Κλίπερς με 116-104, πανηγυρίζοντας την τρίτη του νίκη στις πέντε τελευταίες αναμετρήσεις.

Ο KD ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης, ολοκληρώνοντας το παιχνίδι με 32 πόντους, 9 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Πολύτιμη ήταν και η συνεισφορά των Τόμσον και Σενγκούν, οι οποίοι πρόσθεσαν από 20 πόντους. Από την πλευρά των Κλίπερς, που παρέμειναν ανταγωνιστικοί στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, ο Γκάρλαντ είχε 26 πόντους, ο Χατσιμούρα 19 και ο Ίνγκραμ 16.

Οι Μπουλς έβαλαν τέλος στη νικηφόρα πορεία των Καβαλίερς! Η ομάδα του Σικάγο πραγματοποίησε μια πολύ καλή εμφάνιση και κατάφερε να πάρει τη νίκη με 122-108 απέναντι στο Κλίβελαντ, βάζοντας φρένο στη φόρα των αντιπάλων της.

Για τους νικητές ξεχώρισε ο Τρε Τζόουνς, ο οποίος μέτρησε 16 πόντους, 4 ριμπάουντ και 9 ασίστ, συμβάλλοντας σημαντικά στην επικράτηση της ομάδας του. Στην αντίπερα όχθη, ο Ντόνοβαν Μίτσελ ήταν ο κορυφαίος των Καβαλίερς, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 28 πόντους, 3 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Σπουδαία επικράτηση για τους Πέισερς απέναντι στους Θάντερ! Σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό παιχνίδι, η ομάδα της Ιντιανάπολης έδειξε χαρακτήρα και κατάφερε να επικρατήσει της Οκλαχόμα με 125-120, παρά την εντυπωσιακή παρουσία του Σέι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ.

Ο σούπερ σταρ των Θάντερ πραγματοποίησε μια εξαιρετική εμφάνιση, σημειώνοντας 38 πόντους, μαζεύοντας 5 ριμπάουντ και μοιράζοντας 7 ασίστ. Από την πλευρά της Οκλαχόμα, ο Γουίλιαμς πρόσθεσε 20 πόντους, ενώ ο Χάρτενσταϊν είχε 18. Για τους νικητές, ο Τζέιλεν Σλόσον ξεχώρισε με 16 πόντους, 10 ριμπάουντ και 2 ασίστ, ενώ οι Ούμπρε και Σιάκαμ σημείωσαν από 16 πόντους.

Επιστροφή στις νίκες για τους Μπακς με σπουδαίο διπλό στο Τορόντο! Τα «ελάφια» άφησαν πίσω τους το δύσκολο ξεκίνημα στη φετινή σεζόν και πανηγύρισαν μια σημαντική εκτός έδρας νίκη με 116-111 απέναντι στους Ράπτορς, φτάνοντας έτσι στη δεύτερη φετινή τους επικράτηση.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για το Μιλγουόκι ήταν ο Τάιλερ Χίρο, ο οποίος πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση με 32 πόντους, 6 ριμπάουντ και 8 ασίστ. Για την ομάδα του Τορόντο, ο Σκότι Μπαρνς ξεχώρισε με τη σειρά του, έχοντας 31 πόντους, 5 ριμπάουντ και 8 ασίστ.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα της βραδιάς στο ΝΒΑ:

Χόρνετς-Γκρίζλις 111-117

Σίξερς-Μπλέιζερς 111-128

Πέισερς-Θάντερ 125-120

Τίμπεργουλβς-Νετς 142-116

Ράπτορς-Μπακς 111-116

Πέλικανς-Σανς 119-123 (παρ)

Μπουλς-Καβαλίερς 122-108

Ρόκετς-Κλίπερς 116-104

Λέικερς-Τζαζ 109-94

Κινγκς-Σπερς 107-123