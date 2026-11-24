Αν πριν από μερικά χρόνια κάποιος έλεγε ότι η Κόμο θα αντιμετώπιζε τις μεγαλύτερες ομάδες της Ευρώπης, πιθανότατα θα τον περνούσαν για υπερβολικά αισιόδοξο. Σήμερα, όμως, η πραγματικότητα έχει ξεπεράσει κάθε προσδοκία. Η ομάδα που κάποτε έπαιζε μπροστά σε μερικές εκατοντάδες θεατές, με ένα γήπεδο που περισσότερο θύμιζε εγκαταλελειμμένη ποδοσφαιρική εγκατάσταση παρά επαγγελματικό σύλλογο, έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο ενδιαφέροντα projects του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Και η ΑΕΚ θα το διαπιστώσει από κοντά απόψε το βράδυ.

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Η Κόμο δεν επέστρεψε απλώς στη Serie A έπειτα από 21 χρόνια απουσίας αλλά κατάφερε να εξασφαλίσει συμμετοχή στο Champions League, να προσελκύσει αστέρες του Hollywood στις εξέδρες της και να δημιουργήσει ένα brand που φιλοδοξεί να ξεπεράσει τα στενά όρια του αθλητισμού. Το ερώτημα πλέον δεν είναι πόσο μακριά έχει φτάσει, αλλά μέχρι πού μπορεί να φτάσει.

Από ένα ντοκιμαντέρ σε ένα ποδοσφαιρικό θαύμα

Η ιστορία της σύγχρονης Κόμο ξεκινά το 2019, όταν ο ινδονησιακός όμιλος Djarum απέκτησε τον σύλλογο, ο οποίος τότε βρισκόταν στην τρίτη κατηγορία του ιταλικού ποδοσφαίρου. Μάλιστα, η αρχική ιδέα του Mirwan Suwarso, εκπροσώπου της ιδιοκτησίας, δεν ήταν απαραίτητα να δημιουργήσει έναν ευρωπαϊκό ποδοσφαιρικό κολοσσό, απλώς αναζητούσε την κατάλληλη ομάδα για ένα ποδοσφαιρικό ντοκιμαντέρ, εμπνευσμένο από την αγάπη του ινδονησιακού κοινού για τη Serie A. Μόνο που η επιλογή της Κόμο αποδείχθηκε κάτι παραπάνω από τυχερή.

Οι Ινδονήσιοι ιδιοκτήτες, οι δισεκατομμυριούχοι αδελφοί Hartono, διέκριναν τις δυνατότητες ενός συλλόγου που είχε περάσει δύο χρεοκοπίες, δεν διέθετε καν δικό του προπονητικό κέντρο και προσπαθούσε να ξαναχτίσει τη σχέση του με την τοπική κοινωνία.

Για να μπει τάξη στο ποδοσφαιρικό τμήμα επιστρατεύτηκε ο πρώην αρχηγός της Τσέλσι και της εθνικής Αγγλίας, Ντένις Γουάιζ. Αρχικά ως σύμβουλος και στη συνέχεια ως CEO, ανέλαβε να δημιουργήσει τις απαραίτητες υποδομές, να οργανώσει την ακαδημία και να επαναφέρει τον σύλλογο σε επαγγελματικά πρότυπα.

Η επιστροφή στη Serie B το 2021 ήταν το πρώτο σημαντικό βήμα. Το επόμενο ήρθε με την άφιξη του Σεσκ Φάμπρεγας το καλοκαίρι του 2022, τόσο ως ποδοσφαιριστή όσο και ως μετόχου. Ο Ισπανός είδε στην Κόμο ένα project με προοπτική και αποφάσισε να επενδύσει σε αυτό. Λίγο αργότερα, ακολούθησε και ο Τιερί Ανρί, αποκτώντας επίσης μερίδιο στον σύλλογο.

Η μεγάλη επένδυση και ο άνθρωπος που άλλαξε τα πάντα

Η άνοδος στη Serie A το 2024, έπειτα από 21 χρόνια απουσίας, ήταν η επιβεβαίωση ότι το πλάνο λειτουργούσε. Ωστόσο, η πραγματική αλλαγή ταυτότητας της Κόμο ήρθε μέσα από τις φιλοδοξίες του Φάμπρεγας.

Ο Ισπανός ανέλαβε σταδιακά τον απόλυτο έλεγχο της πρώτης ομάδας και το καλοκαίρι του 2024 επισημοποιήθηκε ως πρώτος προπονητής. Η διοίκηση τού έδωσε σημαντικό λόγο στις ποδοσφαιρικές αποφάσεις, ενώ το όραμα ήταν ξεκάθαρο: μια ομάδα που θα παίζει επιθετικό, ελκυστικό ποδόσφαιρο, θα επενδύει σε ταλέντα και θα μπορεί να προσελκύσει ποδοσφαιριστές υψηλού επιπέδου.

Για να συμβούν όλα αυτά, βέβαια, χρειάστηκε να ανοίξει αρκετά το πορτοφόλι, με την ιταλική ομάδα να ξοδεύει περισσότερα από 160 εκατομμύρια ευρώ το καλοκαίρι του 2024, ενώ συνέχισε τις σημαντικές επενδύσεις και την επόμενη χρονιά. Η μεταγραφή του Νίκο Παζ από τη Ρεάλ Μαδρίτης, με το συνολικό κόστος να φέρεται να φτάνει τα 60 εκατομμύρια ευρώ, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της στρατηγικής της.

Το πρώτο της πρωτάθλημα στη Serie A μετά την επιστροφή της ολοκληρώθηκε με τη 10η θέση τη σεζόν 2024-25. Ένα χρόνο αργότερα, όμως, η ομάδα του Φάμπρεγας έκανε το μεγάλο άλμα τερματίζοντας τέταρτη, πάνω από τη Μίλαν, εξασφαλίζοντας για πρώτη φορά στην ιστορία της εισιτήριο για το Champions League.

Και δεν πρόκειται απλώς για μια ομάδα που βρήκε τον τρόπο να παίρνει αποτελέσματα. Τη σεζόν 2025-26 είχε την καλύτερη άμυνα της Serie A με μόλις 29 γκολ παθητικό, ενώ σημείωσε 65 τέρματα, αρκετά εκ των οποίων ήταν από τον Τάσο Δουβίκα. Παράλληλα, κατέγραψε το υψηλότερο ποσοστό κατοχής μπάλας στο πρωτάθλημα, με 61,6%. Ο Φάμπρεγας έχει καταφέρει να δώσει στην Κόμο ξεκάθαρη αγωνιστική ταυτότητα, μετατρέποντάς την σε μια ομάδα που δεν φοβάται να κοιτάξει στα μάτια κανέναν αντίπαλο.

Το Hollywood, η λίμνη και το business plan του ενός δισεκατομμυρίου

Για τους ιδιοκτήτες της Κόμο, το ποδόσφαιρο αποτελεί την καρδιά ενός πολύ μεγαλύτερου επιχειρηματικού σχεδίου. Η λίμνη Κόμο είναι ήδη ένας από τους πιο δημοφιλείς και πολυτελείς τουριστικούς προορισμούς στον κόσμο. Με την παρουσία προσωπικοτήτων όπως ο Τζορτζ Κλούνεϊ, έχει αποκτήσει μια ξεχωριστή θέση στον διεθνή χάρτη της πολυτέλειας.

Η διοίκηση θέλει να αξιοποιήσει αυτήν ακριβώς τη δυναμική και ο στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα οικοσύστημα που θα συνδέει το ποδόσφαιρο με τον τουρισμό, τη μόδα, την ψυχαγωγία και τη φιλοξενία. Εμπορικά προϊόντα με το όνομα Como, συλλογές streetwear, ταξιδιωτικά πακέτα και αποκλειστικές εμπειρίες για επισκέπτες αποτελούν κομμάτια αυτής της στρατηγικής.

Το ίδιο συμβαίνει και στο γήπεδο με το ιστορικό Giuseppe Sinigaglia, χωρητικότητας περίπου 13.600 θεατών, να βρίσκεται σε διαδικασία ανοικοδόμησης με τη διοίκηση να σχεδιάζει την αύξηση της χωρητικότητας στις 15.000-17.000 θέσεις. Παράλληλα, η ομάδα έχει αρχίσει να προσελκύει ένα εντυπωσιακό κοινό από τον χώρο του κινηματογράφου και της showbiz. Ο Μάικλ Φασμπέντερ, η Κίρα Νάιτλι, ο Χιου Γκραντ και ο Άντριεν Μπρόντι είναι μερικά από τα ονόματα που έχουν βρεθεί στις εξέδρες της.

Δεν είναι τυχαίο ότι ο Suwarso έχει περιγράψει το επιχειρηματικό μοντέλο της ομάδας ως κάτι αντίστοιχο της Disney. Η ιδέα είναι να μη χρειάζεται κάποιος να επισκεφθεί την Κόμο αποκλειστικά για έναν ποδοσφαιρικό αγώνα, αλλά να μπορεί να ζήσει μια ολοκληρωμένη εμπειρία γύρω από την πόλη και τον σύλλογο.

Πόσο μακριά μπορεί να φτάσει η Κόμο;

Το ένα δισεκατομμύριο ευρώ αποτελεί τη μεγάλη φιλοδοξία των ιδιοκτητών, αλλά δεν πρέπει να συγχέεται με την πραγματική σημερινή αποτίμηση του συλλόγου. Η Κόμο κατέγραψε έσοδα περίπου 50 εκατομμυρίων ευρώ τη σεζόν 2024-25, ενώ η συμμετοχή στο Champions League δημιούργησε νέες εμπορικές και αγωνιστικές ευκαιρίες. Σύμφωνα με εκτιμήσεις που παρουσιάστηκαν στο Goal, τα έσοδα θα μπορούσαν να πλησιάσουν τα 100 εκατομμύρια ευρώ, ανάλογα και με την ευρωπαϊκή της πορεία.

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Υπάρχει, ωστόσο, και η άλλη πλευρά. Η ομάδα έχει καταγράψει σημαντικές οικονομικές ζημίες λόγω των επενδύσεων, ενώ η εξάρτηση από τα κεφάλαια των ιδιοκτητών παραμένει ένα ζήτημα που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Επιπλέον, η γρήγορη άνοδος με τη βοήθεια τεράστιων οικονομικών πόρων δεν έχει γίνει αποδεκτή από όλους στην Ιταλία, με τους επικριτές της επισημαίνουν ότι πρόκειται περισσότερο για ένα τουριστικό και επιχειρηματικό εγχείρημα παρά για μια παραδοσιακή ποδοσφαιρική ιστορία.

Από την άλλη, κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει την ταχύτητα με την οποία η Κόμο έχει μεταμορφωθεί, και το πώς από τις χαμηλές κατηγορίες έφτασε στο Champions League, με έναν προπονητή που έχει ήδη δημιουργήσει τη δική του ποδοσφαιρική φιλοσοφία και μια διοίκηση που σκέφτεται πολύ πιο μακριά από την επόμενη αγωνιστική.

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Το αν θα καταφέρει να γίνει ένας πραγματικός ευρωπαϊκός κολοσσός πέρα από προορισμός μένει να αποδειχθεί. Στο ποδόσφαιρο, άλλωστε, τα χρήματα μπορούν να ανοίξουν πολλές πόρτες, αλλά δεν εγγυώνται ότι θα περάσεις από όλες. Η Κόμο, πάντως, έχει ήδη καταφέρει κάτι σπάνιο: να κάνει ολόκληρη την Ευρώπη να κοιτάζει προς τη λίμνη της.