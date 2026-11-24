Ένα από τα πιο αμφίρροπα παιχνίδια της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League θα διεξαχθεί στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί, η Γαλατάσαραϊ υποδέχεται την Άστον Βίλα, ένα ματς που αποτελεί την επιλογή του Ανδρέα Ματθαιακάκη και της ΒΕΤΜΑΤ για το Onsports.

Οι δύο ομάδες θέλουν τη νίκη και συνάμα τους βαθμούς, ενόψει της τελικής... ευθείας στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση. Η «Τσιμ Μπομ» προέρχεται από δύο σερί νίκες στο Champions League και θέλει να κάνει το 3Χ3 που θα την φέρει ακόμα πιο ψηλά στη βαθμολογία.

Από την άλλη, οι Άγγλοι πηγαίνουν στην Τουρκία μετά την ήττα από την Μπαρτσελόνα, την πρώτη στο τουρνουά, με αποτέλεσμα να βρίσκονται στην πρώτη 8άδα της βαθμολογίας. Όμως, το τελευταίο διάστημα δεν εμφανίζονται το ίδιο ανταγωνιστικοί.

Δείτε την επιλογή ΒΕΤΜΑΤ και Ανδρέα Ματθαιακάκη για το Γαλατάσαραϊ - Άστον Βίλα: