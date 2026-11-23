ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΚΟΜΟ: Βαγγέλης Πάτας

Ο Μάρκο Νίκολιτς απάντησε σε ερώτηση του Onsports, στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της αναμέτρησης της ΑΕΚ με την Κόμο, σχετικά με το ενδεχόμενο αλλαγής σχηματισμού λόγω του επιθετικού στυλ της ιταλικής ομάδας.

Ο Σέρβος τεχνικός αναγνώρισε την ποιότητα και την επικινδυνότητα της αντιπάλου, επισημαίνοντας πως η «Ένωση» θα πρέπει να διατηρήσει υψηλά επίπεδα συγκέντρωσης σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, καθώς οποιοδήποτε λάθος μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό.

«Αν δεις τα αποτελέσματα της Κόμο στην Ευρώπη προκαλούν τρόμο. Αυτή είναι η ποιότητά τους. Αν ακολουθήσεις τον ρυθμό τους μπορεί να έχεις πρόβλημα. Διαβάζουν τα αδύνατα σημεία του αντιπάλου. Έχουμε καλή και έμπειρη ομάδα. Υπάρχουν παίκτες που έχουν περάσει από τα ιταλικά γήπεδα και συνολικά έχουμε μια ομάδα που μπορεί να ανταποκριθεί σε υψηλό επίπεδο. Πρέπει να είσαι έτοιμος ανά πάσα στιγμή μέσα στο παιχνίδι. Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν περιορισμένοι πόροι, έχουμε ξεκάθαρη ιδέα για το τι θέλουμε να κάνουμε. Πρέπει να έχουμε συγκέντρωση, αλλιώς θα τιμωρηθούμε», είπε χαρακτηριστικά ο Μάρκο Νίκολιτς.