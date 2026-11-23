Η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού απέναντι στον ΟΦΗ και η νίκη των «πράσινων» με 2-0 επισκιάστηκε από τον σοβαρό τραυματισμό του Σαντίνο Αντίνο στο αριστερό γόνατο κατά την διεκδίκηση της μπάλας.

Μάλιστα, οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο Αργεντινός το μεσημέρι της Δευτέρας επιβεβαίωσαν τους φόβους των ανθρώπων του Παναθηναϊκού, αφού ο Αντίνο υπέστη ολική ρήξη πρόσθιου χιαστού στο αριστερό γόνατο με αποτέλεσμα να χάσει το υπόλοιπο της σεζόν.

Ο Αϊτόρ που έχει αγωνιστεί με τη φανέλα του Παναθηναϊκού και είχε επίσης υποστεί σοβαρό τραυματισμό στο γόνατο, έστειλα μήνυμα συμπαράστασης στον Αντίνο μέσω social media.

“Ιδιαίτερο παιχνίδι χθες. Θα συνεχίσουμε να δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό. Σαντίνο Αντίνο θα επιστρέψεις πιο δυνατός. Σας ευχαριστώ για το καλωσόρισμα” έγραψε συγκεκριμένα ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού.

Σημειώνεται πως ο Αϊτόρ βραβεύτηκε από το Τριφύλλι πριν από το παιχνίδι για την προσφορά του στην ομάδα.