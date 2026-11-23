Μια όμορφη έκπληξη επεφύλασσε για τον Γιαν Βέσελι η EuroLeague, συγκεντρώνοντας μηνύματα από πρώην προπονητές και συμπαίκτες του σε Παρτίζαν, Φενέρμπαχτσε και Μπαρτσελόνα, οι οποίοι του έστειλαν ένα βίντεο με ευχές για την ολοκλήρωση της σπουδαίας καριέρας του.

Ανάμεσα σε εκείνους που συμμετείχαν στην ξεχωριστή αυτή πρωτοβουλία ήταν, φυσικά, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς και ο Κώστας Σλούκας, με τους οποίους ο Τσέχος σέντερ πανηγύρισε την κατάκτηση της EuroLeague το 2017 με τη Φενέρμπαχτσε.

«Γιαν, σε ευχαριστώ για ό,τι έχεις κάνει για μένα και για όλες τις ομάδες που έχεις δουλέψει. Ήταν τιμή μου να συνεργαστώ μαζί σου. Σε θεωρώ έναν από τους καλύτερους παίκτες που έχω κοουτσάρει. Σου εύχομαι τα καλύτερα», ήταν τα λόγια του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

«Αν ξεκινήσω τώρα, θα τελειώσω αύριο. Είναι ο καλύτερός μου φίλος και ο κουμπάρος μου. Είμαι πολύ χαρούμενος, αλλά και περήφανος για την καριέρα του. Ήμασταν μαζί πέντε χρόνια. Αυτά που είδα από εκείνον στο παρκέ, δεν τα έχω ξαναδεί από άλλον ψηλό στην καριέρα μου. Χαίρομαι πολύ για εκείνον και του εύχομαι να απολαύσει τη νέα του ζωή», είπε χαρακτηριστικά ο αρχηγός του Παναθηναϊκού AKTOR.

Δείτε το video της EuroLeague: