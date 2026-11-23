Η Ρεάλ Μαδρίτης αντιμετωπίζει αύριο (24/11) την Αϊντχόφεν για το Champions League, ωστόσο ο Έντρικ δεν αναμένεται να βρίσκεται στη διάθεση της τεχνικής ηγεσίας. Μάλιστα, η απουσία του ενδέχεται να επεκταθεί και στα επόμενα παιχνίδια των Μαδριλένων.

Συγκεκριμένα, ο νεαρός Βραζιλιάνος κινδυνεύει να χάσει τις αναμετρήσεις με Αλαβές, Ρεάλ Σοσιεδάδ, Αθλέτικ Μπιλμπάο, Άρσεναλ και Οσασούνα, εφόσον επιβεβαιωθεί το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα απουσίας.

Ο Έντρικ είχε περιορισμένο χρόνο συμμετοχής το τελευταίο διάστημα, καθώς πέρασε ως αλλαγή στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια της Ρεάλ Μαδρίτης. Τη φετινή σεζόν μετράει συνολικά οκτώ συμμετοχές, έχοντας απολογισμό ένα γκολ και μία ασίστ.

Την ίδια στιγμή, η Ρεάλ καλείται να διαχειριστεί και άλλες σημαντικές απουσίες, καθώς εκτός δράσης λόγω τραυματισμών βρίσκονται επίσης οι Φερλάν Μεντί, Ραούλ Ασένσιο και Ροντρίγκο Γκόες.