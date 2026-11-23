Αποστολή στη Βαλένθια: Ηλίας Λαλιώτης

Ο Ίζακ Μπόνγκα αναφέρθηκε στις απαιτήσεις που έχει η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού AKTOR με τη Βαλένθια, δίνοντας έμφαση στην αμυντική προσήλωση και την ενέργεια που θα πρέπει να βγάλουν οι «πράσινοι» στο παρκέ.

Μεταξύ άλλων, ο Γερμανός φόργουορντ στάθηκε στον γρήγορο ρυθμό που επιδιώκει να επιβάλλει η ισπανική ομάδα, υπογραμμίζοντας πως το «τριφύλλι» θα πρέπει να περιορίσει τους βασικούς της παίκτες και να μείνει πιστό στις αγωνιστικές του αρχές.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Γερμανός φόργουορντ:

«Ξέρουμε ότι πρέπει να τρέξουμε, η Βαλένθια παίζει σε δικό της ρυθμό. Πρέπει να είμαστε σοβαροί στην άμυνα, να σταματήσουμε τους σημαντικούς παίκτες τους. Πρέπει να αρχίσουμε με τη σωστή ενέργεια και τον σωστό τρόπο κόντρα σε μια τέτοια ομάδα.

Θέλουμε να θέσουμε τον τόνο με την ταχύτητα και την αθλητικότητα και να μείνουμε στις αρχές μας. Με όποιον κι αν είμαι στο παρκέ νιώθω άνετα να κάνω το παιχνίδι μου και να παίξω».