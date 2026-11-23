Ο Μιχάλης Γρηγορίου καλείται να διαχειριστεί την απουσία του Ούρος Ράτσιτς, ωστόσο έχει στη διάθεσή του τον Μάρτιν Χόνγκλα, ο οποίος ξεπέρασε τις ενοχλήσεις στον δικέφαλο και συμπεριλήφθηκε στην αρχική ενδεκάδα. Παράλληλα, ο Έλληνας τεχνικός προχωρά σε αλλαγή τακτικής προσέγγισης, επιλέγοντας το 4-2-3-1 αντί του 4-4-2 που χρησιμοποιούσε στα τελευταία παιχνίδια.

Κάτω από τα δοκάρια θα βρίσκεται ο Βέλιο, με τους Ρίτσαρντς και Ζερεμί Πετρίς στα δύο άκρα της άμυνας. Το κεντρικό αμυντικό δίδυμο θα αποτελέσουν οι Μπόσκο Σούταλο και Φαμπιάνο. Στη μεσαία γραμμή, ο Μπασίρου θα πλαισιώσει τον Χόνγκλα, ενώ ο Γένσεν θα αναλάβει πιο δημιουργικό και προωθημένο ρόλο, πίσω από τον προωθημένο Κουαμέ. Στα άκρα της επίθεσης θα αγωνιστούν ο Γκαρέ στα δεξιά και ο Μπρούμα στα αριστερά.

Από την πλευρά του, ο Γκονζάλο Φέιο δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Δημήτρη Κουρμπέλη και Χουλιάν Μπαρτόλο, οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών, καθώς και τον Νίκο Καλτσά. Στα θετικά για τους Αρκάδες συγκαταλέγεται η επιστροφή του Φρανζ Μπρόρσον, ο οποίος εξέτισε την ποινή του και είναι ξανά διαθέσιμος.

Η ενδεκάδα του Αστέρα AKTOR: Παπαδόπουλος, Κώτσιρας, Σίλβα, Χρυσόπουλος, Μέντες, Έντερ Γκονζάλες, Πέρεθ, Ορόσκο, Μπουζούκης, Κιμπιόκα, Μακέντα.

Η ενδεκάδα του Άρη: Βέλιο, Φαμπιάνο, Σούταλο, Πετρίς, Ρίτσαρντς, Χόνγκλα, Γένσεν, Μπασίρου, Κουαμέ, Γκαρέ, Μπρούμα.