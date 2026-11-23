Ο Παναθηναϊκός αναχωρεί για την Ισπανία, ενόψει της αναμέτρησης για την Βαλένθια για την 14η αγωνιστική της Euroleague με ένα πρόβλημα της τελευταίας στιγμής, καθώς αποφασίστηκε ο Κώστας Σλούκας να μην ακολουθήσει την αποστολή.

Παράλληλα, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς θα έχει στη διάθεσή του 14 παίκτες, 10 εκ των οποίων είναι οι ξένοι, ενώ ο Ντίνος Μήτογλου, ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, ο Δημήτρης Μωραϊτής και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, είναι οι Έλληνες που ακολούθησαν την αποστολή.

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού αναφέρθηκε στη σημασία της απουσίας του Σλούκα και είπε πως υπάρχουν κι άλλοι παίκτες στο ρόστερ που μπορούν να βγουν μπροστά. Τέλος αναφέρθηκε και στον πρώην παίκτη των «πράσινων» Τι Τζέι Σόρτς.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς:

«Πρέπει να ελέγξουμε τον ρυθμό. Η Βαλένθια σκοράρει πολύ, υπάρχει ένας τρόπος να ελέγξουμε το παιχνίδι απέναντι στη Βαλένθια.

Όλοι ξέρουν πόσο σημαντικός είναι ο Κώστας για εμάς, αλλά έχουμε και άλλους παίκτες που είναι στο ρόστερ.

Είναι σημαντική η διακοπή για να κάνουμε κάποιες προπονήσεις να φέρουμε πίσω παίκτες και να επιστρέψουν στη δράση. Δεν έχουμε πολλές προπονήσεις στα πόδια μας.

Είναι σημαντικός παίκτης ο Σορτς, δεν είναι μόνο αυτός όμως γιατί έχουν καλή ομάδα.

Δεν σκεφτόμαστε για τα διαδοχικά παιχνίδια. Το Σάββατο ξεκουράσαμε παίκτες όλοι είναι έτοιμοι να παίξουν.

Το ρεκόρ είναι αυτό που είναι. Έχουμε μακρύ ταξίδι μπροστά μας. Θα δούμε, δεν έχουμε κάποιο στόχο αυτή τη στιγμή, να είμαστε υγιείς και να παίξουμε το καλύτερο μπάσκετ που μπορούμε».