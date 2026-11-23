Με στόχο να διατηρηθεί στην κορυφή, η πρωτοπόρος Βαλένθια υποδέχεται τον Παναθηναϊκό AKTOR στη Roig Arena, στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Ενόψει της αναμέτρησης, ο τεχνικός των «πορτοκαλί», Τσάβι Αλμπέρτ αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη δυναμική του τριφυλλιού, τον οποίο χαρακτήρισε μία από τις ομάδες που διεκδικούν τον τίτλο, ενώ στάθηκε και στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η δική του ομάδα στη γραμμή των ψηλών.

Παράλληλα, εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στο αγωνιστικό πλάνο της Βαλένθια, υπογραμμίζοντας, ωστόσο, τον υψηλό βαθμό δυσκολίας της αναμέτρησης.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ισπανός τεχνικός:

«Ο Παναθηναϊκός είναι σαφώς ένα από τα φαβορί για την EuroLeague. Όλοι γνωρίζουμε τις ικανότητές του, τη δύναμή του και το ρόστερ που διαθέτει.

Όσον αφορά την τρέχουσα κατάστασή μας, πέρα από τη νίκη, το καλύτερο είναι το συναίσθημα, η αυτοπεποίθηση που νιώθεις όταν βλέπεις το παιχνίδι να κυλά ομαλά, όταν όλοι λειτουργούν αρμονικά. Ωστόσο, έχουμε επίσης πλήρη επίγνωση ότι βρισκόμαστε σε μια πολύ ευαίσθητη κατάσταση στην γραμμή των ψηλών.

Νέιτ Ρίβερς και Χασιέλ Ριβέρο είναι εκτός. Ο Νίκολα Μιρότιτς έχει αρχίσει να παίζει, αλλά δεν έχει ενσωματωθεί πλήρως ακόμα, και θα του ζητήσουμε να καταβάλει την ίδια προσπάθεια σε ένα πολύ συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Είναι αλήθεια ότι πλησιάζουν τα παράθυρα της FIBA. Τα αντιμετωπίζουμε με απόλυτη εμπιστοσύνη στο στυλ παιχνιδιού μας και στα δυνατά μας σημεία, αλλά και με πλήρη επίγνωση ότι παίζουμε εναντίον μιας ομάδας με ικανότητες και δύναμη… Θα έλεγα στη ρακέτα, αλλά είναι τόσο στη ρακέτα όσο και έξω από αυτήν, όπου θα αντιμετωπίσουμε κάποιες σωματικές δυσκολίες.

Έχουμε όλη την αυτοπεποίθηση του κόσμου και, ταυτόχρονα, με όλο το σεβασμό, γνωρίζουμε ότι θα αντιμετωπίσουμε μία από τις πιο δύσκολες προκλήσεις στην EuroLeague».