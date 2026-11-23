Ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 23 Νοεμβρίου με δύο αναμετρήσεις η 12η αγωνιστική της Super League 2, με τον ΠΑΣ Πύργου να φέρνει «λευκή ισοπαλία» με τη Μαρκό, ενώ η Νίκη Βόλου συνέχισε σε τροχιά ανόδου κερδίζοντας στην Καλαμαριά τον ΠΑΟΚ Β' με 0-1.

Τα αποτελέσματα της 12ης αγωνιστικής

Σάββατο 21 Νοεμβρίου

ΑΕΛ - Αστέρας AKTOR Β 2-1

Νέστος Χρυσούπολης - Ελλάς Σύρου 2-0

Πανθρακικός - Πανιώνιος 0-0

Κυριακή 22 Νοεμβρίου

Αν. Καρδίτσας - Athens Kallithea 0-0

Ζάκυνθος - Πανσερραϊκός 1-6

Ολυμπιακός Β - Απόλλων Καλαμαριάς 1-1

Δευτέρα 23 Νοεμβρίου

Πύργος - Μαρκό 0-0

ΠΑΟΚ Β - Νίκη Βόλου 0-1