Super League 2: Η βαθμολογία μετά την 12η αγωνιστική του πρωταθλήματος
Δείτε πως διαμορφώθηκε η βαθμολογία της Super League 2 μετά την ισοπαλία της Μαρκό με τον ΠΑΣ Πύργου και το «διπλό» της Νίκης Βόλου απέναντι στον ΠΑΟΚ Β'
Ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 23 Νοεμβρίου με δύο αναμετρήσεις η 12η αγωνιστική της Super League 2, με τον ΠΑΣ Πύργου να φέρνει «λευκή ισοπαλία» με τη Μαρκό, ενώ η Νίκη Βόλου συνέχισε σε τροχιά ανόδου κερδίζοντας στην Καλαμαριά τον ΠΑΟΚ Β' με 0-1.
Τα αποτελέσματα της 12ης αγωνιστικής
Σάββατο 21 Νοεμβρίου
ΑΕΛ - Αστέρας AKTOR Β 2-1
Νέστος Χρυσούπολης - Ελλάς Σύρου 2-0
Πανθρακικός - Πανιώνιος 0-0
Κυριακή 22 Νοεμβρίου
Αν. Καρδίτσας - Athens Kallithea 0-0
Ζάκυνθος - Πανσερραϊκός 1-6
Ολυμπιακός Β - Απόλλων Καλαμαριάς 1-1
Δευτέρα 23 Νοεμβρίου
Πύργος - Μαρκό 0-0
ΠΑΟΚ Β - Νίκη Βόλου 0-1