Δυο βαθμούς «πέταξε» η Μαρκό με αντίπαλο τον Πύργο εκτός έδρας και κόλλησε στο 0-0 με τον ΠΑΣ, ενώ η Νίκη Βόλου συνέχισε το νικηφόρο σερί της αφού πέρασε με 0-1 από την Τούμπα και έφτασε στην 3η θέση της βαθμολογίας, μειώνοντας τη διαφορά από τη Μαρκό.

Πύργος - Μαρκό 0-0: Λευκή ισοπαλία χωρίς γκολ

Ο Πύργος είχε τον έλεγχο στο πρώτο μέρος, χωρίς να απειληθεί ιδιαίτερα από τους φιλοξενούμενους. Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία ήρθε στο 29ο λεπτό, όταν ο Λάζαρης επιχείρησε σουτ, με τον Έξαρχο να πραγματοποιεί εντυπωσιακή επέμβαση και να παραχωρεί κόρνερ.

Στο 39', η κεφαλιά του Εραμούσπε, μετά από εκτέλεση κόρνερ του Μαυριά, πέρασε εκτός εστίας, ενώ τέσσερα λεπτά αργότερα ο ίδιος ο Μαυριάς βρέθηκε σε καλή θέση στον άξονα και δοκίμασε το πόδι του, στέλνοντας την μπάλα λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

Η Μαρκό παρουσιάστηκε πιο δραστήρια στο δεύτερο ημίχρονο και απείλησε για πρώτη φορά στο 55'. Ο Μεντόσα επιχείρησε δυνατό σουτ έξω από την περιοχή, όμως ο Τσεκούρας αντέδρασε αποτελεσματικά. Στο 61', η προσπάθεια του Μιούλερ δεν βρήκε στόχο, ενώ στο 70' ο Γερμανός επιθετικός επιχείρησε να απειλήσει με ανάποδο ψαλιδάκι, έπειτα από σέντρα του Σεμπά, χωρίς να δυσκολέψει τον αντίπαλο τερματοφύλακα.

Ο Πύργος προσπάθησε να πάρει ξανά την πρωτοβουλία, με τον Μαυριά να δοκιμάζει ένα μακρινό σουτ στο 77', το οποίο μπλόκαρε ο Έξαρχος.

Στα τελευταία λεπτά η Μαρκό ανέβασε την πίεσή της και έψαξε πιο επιθετικά το γκολ, ωστόσο δεν κατάφερε να δημιουργήσει κάποια καθοριστική ευκαιρία. Έτσι, το 0-0 παρέμεινε μέχρι το τέλος, με τις δύο ομάδες να μοιράζονται τους βαθμούς.

ΠΑΣ Πύργος (Δημήτρης Σπανός): Τσεκούρας, Κάρδαρης, Ευαγγέλου, Εραμούσπε, Σαραμαντάς, Τσορνομάζ (59' Σκεντεράι), Λάζαρης (68' Σαρδέλης), Μούσια, Φοφανά, Δούμτσιος (68' Δασκαλόπουλος), Μαυριάς (91' Δημητρίου)

Μαρκό (Σούλης Παπαδόπουλος): Έξαρχος, Καστάνιο, Τσάκνης (81' Μπουσάι), Σμάλης, Ντέτλερ, Κυριακίδης (61' Οικονομίδης), Φατιόν (93' Αλεξόπουλος), Μιούλερ (81' Μπετσίροβιτς), Σεμπά, Μεντόσα (61' Παυλίδης), Ελ Αραμπί

Σε τροχιά ανόδου η Νίκη Βόλου

Ο Βόλος πέρασε νικηφόρα από την έδρα του ΠΑΟΚ Β', επικρατώντας με 1-0, χάρη στο γκολ που σημείωσε ο Πολέτο στο 23ο λεπτό της αναμέτρησης.

Η ομάδα της Μαγνησίας εκμεταλλεύτηκε την πρώτη ουσιαστική ευκαιρία της στο παιχνίδι και πήρε το προβάδισμα. Στο 23', μετά από εκτέλεση κόρνερ του Ρινγκ από τη δεξιά πλευρά, η μπάλα βρήκε στο σώμα του Τζίμα και στρώθηκε στον Πολέτο, ο οποίος από κοντινή απόσταση την έστειλε στα δίχτυα για το 0-1.

Ο ΠΑΟΚ Β' προσπάθησε να αντιδράσει και στο 33' άγγιξε την ισοφάριση. Ο Αβράμπου έβγαλε βαθιά μπαλιά, ο Τσιότας κινήθηκε στην πλάτη της άμυνας και επιχείρησε το σουτ, όμως ο Τσέλιος απέκρουσε αποτελεσματικά. Δύο λεπτά αργότερα, οι τυπικά γηπεδούχοι απείλησαν ξανά, με τον Τσοπούρογλου να εξαπολύει δυνατό σουτ μετά από κόρνερ του Τάισον, στέλνοντας την μπάλα λίγο έξω από την εστία.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Βόλος αναζήτησε ένα δεύτερο τέρμα για να «κλειδώσει» τη νίκη, χωρίς όμως να καταφέρει να σκοράρει. Στο 60' ο Τζίμας δεν βρήκε στόχο με την προσπάθειά του, ενώ τρία λεπτά αργότερα οι φιλοξενούμενοι ζήτησαν πέναλτι σε πτώση του ίδιου παίκτη.

Στο 67ο λεπτό, ο Λεωνιδόπουλος απομάκρυνε σωτήρια την μπάλα σε σουτ του Πολέτο, αποτρέποντας το δεύτερο γκολ του Βόλου. Η τελευταία αξιόλογη στιγμή της αναμέτρησης καταγράφηκε στο 90', όταν ο Μαρκ Σιφναίος επιχείρησε αριστερό σουτ μέσα από την περιοχή, χωρίς να βρει στόχο.

Το 0-1 δεν άλλαξε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, με τον Βόλο να παίρνει ένα σημαντικό εκτός έδρας τρίποντο απέναντι στον ΠΑΟΚ Β'.

ΠΑΟΚ Β (Στέλιος Μαλεζάς): Νικολακούλης, Τσιότας, Πασαχίδης (88' Παπαγεωργίου), Κωττάς (32′ λ.τρ. Απιάτσιονακ), Αβράμπος, Ελευθεριάδης (68' Κανίς), Λεωνιδόπουλος, Τσοπούρογλου (88' Γραββάνης), Στύλος (68' Τσιφούτης), Τάισον, Σιφναίος.

Νίκη Βόλου (Αλέκος Βοσνιάδης): Τσέλιος, Ρινγκ (83' Τζανετόπουλος), Σιούτας, Βαφέας, Αρίας, Τζίμας, Σαλαμούρας, Πλέγας, Τσομπάνης (56' Μακρυγιάννης), Πολέτο (70' Μαχαίρας), Μάντζης (70' Λουκίνας).