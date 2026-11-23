Ο Εμρέ Μορ μεσοεπιθετικός αποχώρησε από τη Ναϊμέγκεν μέσα σε κλίμα αμοιβαίου σεβασμού και εκτίμησης, θέλοντας να κάνει ένα διάλειμμα από την επαγγελματική του καριέρα και να αφοσιωθεί στον εαυτό του.

Ο άλλοτε ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού είχε υπογράψει διετές συμβόλαιο με τη Ναϊμέγκεν το περασμένο καλοκαίρι, ωστόσο αποφάσισε να τερματίσει πρόωρα τη συνεργασία του με την ομάδα. Μάλιστα, ο Εμρέ Μορ είχε βρει δίχτυα στη δεύτερη αναμέτρηση της Ναϊμέγκεν με τον Ολυμπιακό για τα προκριματικά του Champions League, αντιμετωπίζοντας την πρώην ομάδα του.

Το μήνυμα του Εμρέ Μορ:

«Από τότε που ήμουν μικρό αγόρι, είχα μόνο ένα όνειρο: να γίνω επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Το να μπορέσω να ζήσω αυτό το όνειρο σήμαινε τα πάντα για μένα. Πάντα προσπαθούσα να δίνω τα πάντα για το άθλημα που αγαπώ τόσο πολύ.

Ωστόσο, πρόσφατα αντιμετώπισα κάποια προβλήματα υγείας. Έχω φτάσει σε ένα σημείο όπου πρέπει να ακούω το σώμα μου, να σέβομαι τα όριά μου και να δίνω προτεραιότητα στην ευημερία μου.

Για αυτόν τον λόγο, πήρα τη δύσκολη απόφαση να αποσυρθώ προσωρινά από το επαγγελματικό ποδόσφαιρο και να επικεντρωθώ στον εαυτό μου. Η αγάπη μου για το ποδόσφαιρο δεν θα αλλάξει ποτέ και παραμένω αισιόδοξος για το τι μπορεί να μου επιφυλάσσει το μέλλον».