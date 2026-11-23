Τις ημερομηνίες διεξαγωγής των σημαντικότερων ελληνικών μίτινγκ για το 2027 γνωστοποίησε ο ΣΕΓΑΣ, έπειτα από τη σχετική έγκριση που εξασφάλισε από την World Athletics, συμβάλλοντας έτσι στη διαμόρφωση του αγωνιστικού προγράμματος της νέας χρονιάς.

Με την προσθήκη των εγχώριων διοργανώσεων, το καλεντάρι του ελληνικού στίβου έχει πλέον συμπληρωθεί σε μεγάλο βαθμό. Η μοναδική σημαντική εκκρεμότητα αφορά τον καθορισμό των πόλεων που θα αναλάβουν τη φιλοξενία των Πανελλήνιων Πρωταθλημάτων.

Σε διεθνές επίπεδο, το 2027 περιλαμβάνει δύο μεγάλες διοργανώσεις που ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα της χρονιάς. Πρόκειται για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κλειστού στίβου, το οποίο θα διεξαχθεί στη Βαλένθια, καθώς και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου στο Πεκίνο, που αποτελούν τους σημαντικότερους σταθμούς της αγωνιστικής περιόδου.

Τα διεθνή μίτινγκ ανοιχτού στίβου στην Ελλάδα

15/5 | Βεργώτεια - Κεφαλονιά (Challenger)

19/5 | Filathlitikos Kallitheas International Jumping Meeting - Καλλιθέα (Bronze)

22/5 | Βενιζέλεια - Χανιά (Bronze)

29/5 | Παπαφλέσσεια - Καλαμάτα (Challenger)

2/6 | Filothei Women Gala - Φιλοθέη (Bronze)

12/6 | Δρόμεια - Βάρη (Silver)

4/7 | Fly Athens - Αθήνα (Silver)

7/7 | Alexandrino Meeting - Αλεξάνδρεια (Challenger)

Τα Πανελλήνια Πρωταθλήματα του 2027

6/12/2026 | Πανελλήνιο Πρωτάθλημα μαραθωνίου βάδην 2027 Α/Γ - Στυλίδα

24/1 | Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ημιμαραθωνίου βάδην Α/Γ - Αλίαρτος

30-31/1 | Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου Κ20 - Παιανία

7/2 | Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ανωμάλου δρόμου - Πηγή Τρικάλων

20-21/2 | Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου Α/Γ - Παιανία

7/3 | Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ημιμαραθωνίου δρόμου - Αθήνα

28/4 | Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 10.000μ Α/Γ και Κ23

5-6/6 | Εαρινό Πρωτάθλημα στίβου

12-13/6 | Πανελλήνιο Πρωτάθλημα συνθέτων αγωνισμάτων Α/Γ

19-20/6 | Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου Κ20

3-4/7 | Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου Κ18

10-11/7 | Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου Κ23

31/7-1/8 | Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου Α/Γ - Βόλος

Τα διεθνή ραντεβού του 2027

13-14/2 | Βαλκανικό Πρωτάθλημα κλειστού στίβου Α/Γ - Κωνσταντινούπολη

4-7/3 | Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κλειστού στίβου Α/Γ - Βαλένθια, Ισπανία

13-14/3 | Ευρωπαϊκό Κύπελλο ρίψεων - Λευκωσία, Κύπρος

17-18/4 | Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα δημόσιου δρόμου - Βελιγράδι, Σερβία

25/4 | Βαλκανικό Πρωτάθλημα ημιμαραθωνίου - Βουκουρέστι, Ρουμανία

16/5 | Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ομάδων βάδην - Σέρρες

22/5 | Ευρωπαϊκό Κύπελλο 10.000μ

18/6 | Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ομάδων Α΄ κατηγορίας - Κωνσταντινούπολη

26-27/6 | Βαλκανικό Πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου Α/Γ - Βόλος

15-18/7 | Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ20 - Μπίντγκοτς, Πολωνία

22-25/7 | Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ23 - Μπίντγκοτς, Πολωνία

10-19/9 | Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου Α/Γ - Πεκίνο, Κίνα