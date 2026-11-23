ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΚΟΜΟ: ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΑΤΑΣ

Ο Λάζαρος Ρότα μίλησε στο AEK TV λίγο πριν από την προπόνηση της ομάδας στην Ιταλία, υπογραμμίζοντας πως οι «κιτρινόμαυροι» ταξίδεψαν στο Κόμο με ξεκάθαρο στόχο τους τρεις βαθμούς. Παράλληλα, αναγνώρισε την ποιότητα και την καλή αγωνιστική κατάσταση της ιταλικής ομάδας.

Οι δηλώσεις του Ρότα:

«Το κάθε παιχνίδι είναι ξεχωριστό. Πρέπει να αφήσουμε τη Ρεάλ πίσω. Να ακολουθήσουμε τον ίδιο δρόμο. Να καταθέσουμε στο γήπεδο ό,τι και με τη Ρεάλ. Αυτός είναι ο δρόμος. Να δώσουμε το 100%, να ακολουθήσουμε το πλάνο του προπονητή, ελπίζοντας να έρθουν και οι τρεις πόντοι».

Για τη φόρμα της Κόμο:

«Ήρθαμε εδώ καθαρά για τη νίκη. Οποιον παίκτη κι αν ρωτήσεις. Είναι σε καλό μομέντουμ. Καλή ομάδα και παίζουν καλό ποδόσφαιρο. Όμως 11 εμείς, 11 κι αυτοί. Ο καλύτερος ας κερδίσει».

Για τον Δουβίκα:

«Εχουμε επαφή. Μου είπε αν χρειαστώ οτιδήποτε εδώ. Είναι… μπελάς για αύριο. Χαίρομαι όμως για τον ίδιο. Δουλεύει σκληρά. Όλα τα άλλα μέσα στο γήπεδο».