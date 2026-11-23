Με δραματικό τρόπο ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση του Αστέρα AKTOR με τον Άρη στην Τρίπολη, με τους Αρκάδες να πανηγυρίζουν ένα σπουδαίο τρίποντο χάρη σε αυτογκόλ του Χρυσόπουλου στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων (90+4').

Η ομάδα του Γρηγορίου βρήκε τη λύση στην τελευταία ουσιαστικά φάση του αγώνα, παίρνοντας τη νίκη στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Super League.

Στην επόμενη «στροφή» του πρωταθλήματος, οι Αρκάδες θα ταξιδέψουν στον Βόλο για να αντιμετωπίσει την τοπική ομάδα, ενώ οι «κίτρινοι» επιστρέφουν στο «Κλεάνθης Βικελίδης», όπου θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό.

Η ροή του αγώνα

Ο Αστέρας AKTOR προσπάθησε να δημιουργήσει προβλήματα στην άμυνα του Άρη κυρίως μέσα από τις πτέρυγες, με τους Ορόθκο και Κιμπιόκα να αποτελούν τις πιο δραστήριες παρουσίες των γηπεδούχων. Από την άλλη πλευρά, οι Θεσσαλονικείς απείλησαν πρώτοι, μόλις στο 2ο λεπτό, όταν ο Μπρούμα βρέθηκε σε θέση βολής μέσα στην περιοχή έπειτα από διαδοχικές κόντρες, αλλά ο Παπαδόπουλος αντέδρασε αποτελεσματικά, απομακρύνοντας την μπάλα με το πόδι.

Η απάντηση των Αρκάδων ήρθε στο 32', με τον Ορόθκο να επιχειρεί σέντρα από τη δεξιά πλευρά μετά από πάσα του Μπουζούκη. Ο Μακέντα βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση, όμως δεν κατάφερε να εκτελέσει όπως θα ήθελε. Λίγο πριν από την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου, οι γηπεδούχοι πλησίασαν ακόμη περισσότερο στο γκολ. Στο 41', ο Πέρες σέρβιρε από τα πλάγια και ο Κιμπιόκα πήρε την κεφαλιά, αναγκάζοντας τον Βέλιο σε σημαντική επέμβαση.

Με την έναρξη του δεύτερου μέρους, ο Άρης έχασε τεράστια ευκαιρία να ανοίξει το σκορ. Στο 52ο λεπτό, ο Καντεβέρε εκμεταλλεύτηκε το λάθος του Σίλβα, πήρε την κατοχή και πέρασε τον Παπαδόπουλο, όμως ο Χρυσόπουλος πρόλαβε να διώξει την μπάλα πριν αυτή περάσει τη γραμμή. Στη συνέχεια της ίδιας φάσης, ο επιθετικός των φιλοξενούμενων επιχείρησε νέο σουτ από δύσκολη γωνία, αλλά η προσπάθειά του κατέληξε στο δοκάρι.

Όσο περνούσε η ώρα, όλα έδειχναν πως Αστέρας AKTOR και Άρης θα συμβιβάζονταν με τον βαθμό της ισοπαλίας. Ωστόσο, οι φιλοξενούμενοι βρήκαν τον δρόμο προς τη νίκη στις καθυστερήσεις, χάρη σε ένα αυτογκόλ. Συγκεκριμένα, στο 90'+3', ο Παλάσιος επιχείρησε τη σέντρα από τα δεξιά, ο Φαντιγκά δεν κατάφερε να έρθει σε επαφή με την μπάλα και ο Χρυσόπουλος, στην προσπάθειά του να απομακρύνει τον κίνδυνο, την έστειλε άθελά του στα δίχτυα της ομάδας του, διαμορφώνοντας το τελικό αποτέλεσμα.

Αστέρας AKTOR - Αρης 0-1

Διαιτητής: Κωνσταντίνος Τσέτσιλας (Γρεβενών)

Κίτρινες: 38' Μέντες, 68' Πετρίς, 85' Σίλβα, 87' Ορόθκο

Κόκκινες:

Αστέρας AKTOR (Γκονζάλο Φέιο): Παπαδόπουλος, Κώτσιρας, Σίλβα, Χρυσόπουλος, Μέντες, Έντερ, Πέρες (69' Τσίκο), Ορόθκο (88' Γκιτέρσος), Μπουζούκης (77' Ρικαρντίνιο), Κιμπιόκα (77' Γκέζος), Μακέντα (88' Κετού).

Αρης (Μιχάλης Γρηγορίου): Βέλιο, Πετρίς (78' Φαντιγκά), Ρίτσαρντς, Σούταλο, Φαμπιάνο, Ντέλε-Μπασίρου (45'+2' Καντεβέρε), Χόνγκλα, Γένσεν, Γκαρέ (87' Παλάσιος), Μπρούμα (78' Γιαννιώτας), Κουαμέ (78' Μορόν).