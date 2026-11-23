Ο Άρης πήρε ένα πολύτιμο τρίποντο στην Τρίπολη, επικρατώντας με 1-0 χάρη σε αυτογκόλ στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης. Με αυτό το αποτέλεσμα διατηρήθηκε στην πέμπτη θέση, όπου ισοβαθμεί με τον ΠΑΟΚ.

Από την άλλη πλευρά, ο Αστέρας AKTOR δεν κατάφερε να αξιοποιήσει την έδρα του και παρέμεινε στους επτά βαθμούς. Οι Αρκάδες βρίσκονται σε ισοβαθμία με τον Λεβαδειακό και τον Ατρόμητο, στη μάχη για την απομάκρυνση από τις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας.

SUPER LEAGUE – 11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Σάββατο 21 Νοεμβρίου

Καλαμάτα – ΑΕΚ 0-1

Κυριακή 22 Νοεμβρίου

Λεβαδειακός – Ατρόμητος 1-1

Παναιτωλικός – Βόλος 1-0

Παναθηναϊκός – ΟΦΗ 2-0

Ολυμπιακός – Ηρακλής 6-2

ΠΑΟΚ – Κηφισιά 4-0

Δευτέρα 23 Νοεμβρίου

Asteras AKTOR – Άρης 0-1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ