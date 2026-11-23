Super League: Η βαθμολογία μετά τη νίκη του Άρη απέναντι στον Αστέρα AKTOR
Με την εκτός έδρας νίκη του Άρη επί του Αστέρα AKTOR ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα (23/11) η 11η αγωνιστική της Super League.
Ο Άρης πήρε ένα πολύτιμο τρίποντο στην Τρίπολη, επικρατώντας με 1-0 χάρη σε αυτογκόλ στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης. Με αυτό το αποτέλεσμα διατηρήθηκε στην πέμπτη θέση, όπου ισοβαθμεί με τον ΠΑΟΚ.
Από την άλλη πλευρά, ο Αστέρας AKTOR δεν κατάφερε να αξιοποιήσει την έδρα του και παρέμεινε στους επτά βαθμούς. Οι Αρκάδες βρίσκονται σε ισοβαθμία με τον Λεβαδειακό και τον Ατρόμητο, στη μάχη για την απομάκρυνση από τις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας.
SUPER LEAGUE – 11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Σάββατο 21 Νοεμβρίου
Κυριακή 22 Νοεμβρίου
Δευτέρα 23 Νοεμβρίου
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ