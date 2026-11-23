Ο Τάισον έστειλε το δικό του μήνυμα μέσω των social media, αμέσως μετά το ντεμπούτο του με τη δεύτερη ομάδα του ΠΑΟΚ, στην αναμέτρηση με τη Νίκη Βόλου για την Super League 2.

Ο Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής θέλησε να ξεκαθαρίσει πως ο σεβασμός και η αφοσίωσή του στον «Δικέφαλο του Βορρά» παραμένουν αμετάβλητα, ανεξάρτητα από το αν αγωνίζεται στην πρώτη ή στη δεύτερη ομάδα.

Παράλληλα, ευχαρίστησε τον σύλλογο, τον προπονητή και τους συμπαίκτες του για τη στήριξη και την εκτίμηση που του έχουν δείξει.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Τάισον:

«Είτε αγωνίζομαι με την πρώτη ομάδα είτε με την ομάδα Β’, ο σεβασμός μου για τον ΠΑΟΚ θα είναι πάντα ο ίδιος. Ποτέ δεν έβαλα τον εαυτό μου πάνω από τον σύλλογο, παρά τα όσα λένε κάποιοι. Τίποτα δεν μπορεί να σβήσει την όμορφη ιστορία που γράψαμε μαζί.

Θέλω να ευχαριστήσω την ομάδα για τη στήριξή της, καθώς και τον προπονητή και όλο το επιτελείο του για τον σεβασμό και την εκτίμηση που έδειξαν για τη δουλειά μου. Σε όλους τους συμπαίκτες μου: σας ευχαριστώ για τον σεβασμό που μου δείξατε.

Όσο βρίσκομαι εδώ, θα συνεχίσω να φοράω αυτή τη φανέλα με περηφάνια και να είμαι ευγνώμων για όλα όσα μου έχει δώσει ο ΠΑΟΚ.

Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου!».