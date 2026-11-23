ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΚΟΜΟ: Βαγγέλης Πάτας

Ο Μάρκο Νίκολιτς έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα ενόψει της αναμέτρησης της ΑΕΚ με την Κόμο, ξεκαθαρίζοντας πως η αποστολή της ομάδας στην Ιταλία δεν έχει ταξιδιωτικό χαρακτήρα, αλλά στόχο να διεκδικήσει το αποτέλεσμα.

Μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου στο «Τζουζέπε Σινιγκάλια», ο Σέρβος τεχνικός στάθηκε στην ποιότητα της Κόμο, αλλά και στο ιδιαίτερο αγωνιστικό της προφίλ, επισημαίνοντας πως πρόκειται για μία από τις καλύτερες ομάδες στην κυκλοφορία και διαχείριση της μπάλας.

Ο προπονητής της Ένωσης υπογράμμισε πως οι παίκτες του θα χρειαστεί να έχουν υψηλό επίπεδο συγκέντρωσης και να προσεγγίσουν την αναμέτρηση με εξυπνάδα, προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός δύσκολου αγώνα.

Η συνέντευξη Τύπου του Μάρκο Νίκολιτς

Στο αρχικό του σχόλιο ανέφερε: «Ξέρουμε πως παίζουμε στην ελίτ της Ευρώπης. Θα είναι μια πολύ απαιτητική αναμέτρηση. Όσοι δεν καταλαβαίνουν το ποδόσφαιρο μπορεί να πουν ότι η Κόμο είναι κάποια μικρή ομάδα. Ωστόσο ο Φάμπρεγας έχει κάνει καταπληκτική δουλειά. Είναι ένας ανερχόμενος προπονητής που αποτυπώνει τις ιδέες του στο γήπεδο. Η Κόμο είναι μια από τις καλύτερες ευρωπαϊκές ομάδες στην κατοχή και στο build up. Είναι στοιχεία που πρέπει να προσέξουμε. Είναι μια ομάδα που προσαρμόζεται το παιχνίδι. Δεν έχουμε έρθει στη λίμνη του Κόμο για διακοπές. Θέλουμε το αποτέλεσμα, αν και οι πόροι μας είναι περιορισμένοι. Δεν έχουμε τον Κοϊτά μαζί μας, ενώ υπάρχουν και κάποια μικροπροβλήματα τραυματισμών, ενώ άλλοι μόλις επέστρεψαν. Έχω πίστη στην ομάδα, πρέπει να διατηρήσουμε τη συγκέντρωσή μας και πρέπει να εμφανίσουμε ξανά την καλή μας εικόνα. Χαίρομαι που θα έχουμε κοντά μας τους οπαδούς μας και μας γεμίζει μεγάλη χαρά για να αποδώσουμε στο γήπεδο».

Για τον βαθμό που βάζει στην ΑΕΚ ως τώρα στην Ευρώπη και τον βαθμό δυσκολίας που βάζει στην αυριανή αναμέτρηση σε σύγκριση με όλα τα ματς της ομάδας στο Champions League: «Εύστοχη ερώτηση. Είμαστε στο 4,5 με άριστα το 5. Αυτό που έχουμε κάνει είναι ένα σημαντικό βήμα. Έχουμε χαρακτηριστικά σαν την Κόμο. Είναι δύσκολο να δώσω έναν βαθμό στην αυριανή αναμέτρηση. Γιατί δεν υπάρχει καμία εύκολη αναμέτρηση. Θα είναι ένα διαφορετικό ματς από τα παιχνίδια με Σίτι και Ρεάλ. Παίζουμε με μια ομάδα με ξεκάθαρες ιδέες του προπονητή της γιατί είναι μια από τις καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη στην κατοχή. Πρέπει να παίξουμε πολύ έξυπνα για να αντιμετωπίσουμε το παιχνίδι της Κόμο. Πρέπει να είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι και παρά τις απουσίες που θα έχουμε να το καταφέρουμε. Ποτέ δεν μεμψιμοιρώ. Έχω απόλυτη πίστη στο πλάνο μας και αν καταφέρουμε να έχουμε ένα ανοικτό αποτέλεσμα χωρίς να δίνουμε εύκολες μπάλες στον αντίπαλο, τότε το ματς θα κριθεί στις λεπτομέρειες. Και αν εκεί έχουμε λίγο τύχη τότε μπορεί να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα. Γιατί και με τη Σαχτάρ και με τη Σίτι και με τη Ρεάλ δεν είχαμε την τύχη με το μέρος μας».

Για τα ωραία λόγια του Δουβίκα για την ΑΕΚ: «Είναι ένας εξαιρετικός παίκτης. Είναι επιθετικός παίκτης, τρέχει μέσα στις φάσεις και είναι πολύ χρήσιμος για την ομάδα του και την Ελλάδα. Παίζει με εξυπνάδα και τον σέβομαι. Τον ευχαριστούμε για τα καλά λόγια».

Για το αν έχουν γίνει συστάσεις στους παίκτες για τους κανόνες στις αλλαγές: «Πριν ξεκινήσει η σεζόν είχα ζητήσει να γίνει μια ενημέρωση σαν σεμινάριο γιατί είχα δει κάποια πράγματα σχετικά με την ερμηνεία κανόνων. Αυτή έγινε ενώ υπήρχε και η ενημέρωση της UEFA. Οι κανόνες είναι σαφείς. Το θέμα είναι η συγκέντρωση. Άλλο να είσαι με 200 παλμούς λόγω της έντασης του αγώνα και άλλο ήρεμος. Το θέμα είναι να εφαρμόζονται για όλους οι κανόνες».

Για το αν σκοπεύει να αλλάξει σχηματισμό λόγω του ότι η Κόμο βρίσκει εύκολα γκολ: «Αν δεις τα αποτελέσματα της Κόμο στην Ευρώπη προκαλούν τρόμο. Αυτή είναι η ποιότητά τους. Αν ακολουθήσεις τον ρυθμό τους μπορεί να έχεις πρόβλημα. Διαβάζουν τα αδύνατα σημεία του αντιπάλου. Έχουμε καλή και έμπειρη ομάδα. Υπάρχουν παίκτες που έχουν περάσει από τα ιταλικά γήπεδα και συνολικά έχουμε μια ομάδα που μπορεί να ανταποκριθεί σε υψηλό επίπεδο. Πρέπει να είσαι έτοιμος ανά πάσα στιγμή μέσα στο παιχνίδι. Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν περιορισμένοι πόροι, έχουμε ξεκάθαρη ιδέα για το τι θέλουμε να κάνουμε. Πρέπει να έχουμε συγκέντρωση, αλλιώς θα τιμωρηθούμε».