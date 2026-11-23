Το μήνυμα στήριξης του Καλάμπρια στον Αντίνο: «Σε περιμένουμε σύντομα! Κουράγιο, αδερφούλη»
Ο Ντάβιντε Καλάμπρια έστειλε μήνυμα συμπαράστασης στον Σαντίνο Αντίνο, μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη ο Αργεντινός στη νίκη του Παναθηναϊκού με 2-0 επί του ΟΦΗ.
Ο Παναθηναϊκός πανηγύρισε τη νίκη με 2-0 επί του ΟΦΗ για την 11η αγωνιστική της Stoiximan Super League, ωστόσο το αποτέλεσμα πέρασε σε δεύτερη μοίρα εξαιτίας του σοβαρού τραυματισμού του Σαντίνο Αντίνο.
Η μαγνητική τομογραφία στην οποία υποβλήθηκε ο Αντίνο τη Δευτέρα (23/11) επιβεβαίωσε τους αρχικούς φόβους των ανθρώπων του Παναθηναϊκού. Ο 20χρονος εξτρέμ υπέστη ολική ρήξη πρόσθιου χιαστού στο αριστερό γόνατο, με αποτέλεσμα να χάσει το υπόλοιπο της φετινής αγωνιστικής περιόδου.
Η είδηση προκάλεσε στενοχώρια στις τάξεις των «πράσινων», με τους συμπαίκτες του να στέκονται στο πλευρό του. Ανάμεσά τους ήταν και ο Ντάβιντε Καλάμπρια, ο οποίος έστειλε το δικό του μήνυμα μέσω των social media, γράφοντας χαρακτηριστικά:
«Σε περιμένουμε σύντομα! Κουράγιο, αδερφούλη!».