Ο Παναθηναϊκός πανηγύρισε τη νίκη με 2-0 επί του ΟΦΗ για την 11η αγωνιστική της Stoiximan Super League, ωστόσο το αποτέλεσμα πέρασε σε δεύτερη μοίρα εξαιτίας του σοβαρού τραυματισμού του Σαντίνο Αντίνο.

Η μαγνητική τομογραφία στην οποία υποβλήθηκε ο Αντίνο τη Δευτέρα (23/11) επιβεβαίωσε τους αρχικούς φόβους των ανθρώπων του Παναθηναϊκού. Ο 20χρονος εξτρέμ υπέστη ολική ρήξη πρόσθιου χιαστού στο αριστερό γόνατο, με αποτέλεσμα να χάσει το υπόλοιπο της φετινής αγωνιστικής περιόδου.

Η είδηση προκάλεσε στενοχώρια στις τάξεις των «πράσινων», με τους συμπαίκτες του να στέκονται στο πλευρό του. Ανάμεσά τους ήταν και ο Ντάβιντε Καλάμπρια, ο οποίος έστειλε το δικό του μήνυμα μέσω των social media, γράφοντας χαρακτηριστικά:

«Σε περιμένουμε σύντομα! Κουράγιο, αδερφούλη!».