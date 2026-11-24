Η ΑΕΚ μετράει αντίστροφα για τη σέντρα της μεγάλης αποψινής αναμέτρησης με την Κόμο και ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι σε συνέντευξη που παραχώρησε στη «Gazzetta dello Sport» αποθέωσε την ομάδα των Παζ και Δουβίκα, με αφορμή το εντυπωσιακό 9-1 επί της Λανς.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι:

«Είναι υπέροχο, ειδικά αν αναλογιστεί κανείς πόσο δρόμο έχουμε διανύσει, τόσο εγώ όσο και εκείνοι. Η Κόμο βρίσκεται στο τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας, όπως κι εμείς, αλλά είναι μια δυνατή ομάδα με ξεκάθαρες ιδέες. Έχει ισχυρή αγωνιστική ταυτότητα και δεν επηρεάζεται από τους αντιπάλους της. Μπαίνει στο γήπεδο και σε σφυροκοπά.

Ο Δουβίκας βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, αλλά ο Νίκο Παζ είναι ο πιο επικίνδυνος. Η Κόμο είναι το ιδανικό περιβάλλον για εκείνον. Μετά το 9-1 απέναντι στη Λανς, μου έδωσαν την εντύπωση ότι είναι αδύνατο να τους αντιμετωπίσεις, όπως περίπου όταν παίξαμε απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι. Θα προσπαθήσουμε να τους κάνουμε να μοιάζουν λίγο πιο ανθρώπινοι...».