Συνέντευξη στη «Gazzetta dello Sport» παραχώρησε ο διευθυντής ποδοσφαίρου της ΑΕΚ, Χαβιέ Ριμπάλτα, με αφορμή την αναμέτρηση της Ένωσης με την Κόμο για την 5η αγωνιστική του Champions League.

Ο Ισπανός παράγοντας αναφέρθηκε στην προηγούμενη θητεία του στη Γιουβέντους, στη συνεργασία του με σημαντικές προσωπικότητες του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, αλλά και στην παρουσία του στην ΑΕΚ και τη σχέση του με τον Μάρκο Νίκολιτς.

Παράλληλα, μίλησε για το επίπεδο του ελληνικού πρωταθλήματος, χαρακτηρίζοντας την ΑΕΚ, τον Ολυμπιακό, τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό τις τέσσερις κορυφαίες ομάδες, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στην ποιότητα της Κόμο, ξεχωρίζοντας τους Τάσο Δουβίκα και Νίκο Παζ.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Χαβιέ Ριμπάλτα:

Για τη συνάντησή του με τον Τσάρλι Λούντι: «Ήταν ο αρχηγός μας. Από τότε είχε συνηθίσει να ηγείται και μπορούσες να καταλάβεις ότι θα αποκτούσε κάποιον ρόλο στο ποδόσφαιρο. Είχαμε πάντα καλή σχέση, πλέον είμαστε συνάδελφοι και επικοινωνούμε κατά καιρούς και για μεταγραφικά θέματα».

Για τη μεταγραφή του Μπρούνο Φερνάντες στη Νοβάρα: «Είχαμε ολοκληρώσει όλες τις συμφωνίες πριν από το καλοκαίρι και στη συνέχεια πήγα στη Γιουβέντους. Ήταν αδύνατο να μην αντιληφθείς την ποιότητά του, αν και τότε κανείς δεν περίμενε ότι θα έφτανε τόσο ψηλά».

Για τη θητεία του στη Γιουβέντους: «Υπήρχαν τα πάντα. Από τον πρόεδρο Αντρέα Ανιέλι μέχρι τη διοίκηση, με το δίδυμο Μαρότα - Παράτιτσι. Υπήρχε νοοτροπία και το μεγαλείο του συλλόγου φαινόταν σε κάθε τομέα. Ήμασταν κυρίαρχοι, με εξαιρετικούς ποδοσφαιριστές και σπουδαίο ανθρώπινο δυναμικό».

Για τις δυσκολίες της σημερινής Γιουβέντους: «Έχει χάσει εκείνο το στάτους και είναι πολύ δύσκολο να το ανακτήσει. Οι λόγοι είναι οικονομικοί και αγωνιστικοί, τόσο στην Ιταλία όσο και στο εξωτερικό. Η Premier League κυριαρχεί πλέον και ακόμη και οι μικρότερες ομάδες της μπορούν να ανταγωνιστούν τη Γιουβέντους».

Για τους ποδοσφαιριστές που ξεχώρισε στη θητεία του στους «μπιανκονέρι»: «Ήταν πάντα ομαδική δουλειά. Ήταν όμορφο να ανακαλύπτουμε ταλέντα όπως ο Κομάν. Έχω ιδιαίτερη αδυναμία στον Μοράτα, ο οποίος έκανε σπουδαία καριέρα, αλλά υποτιμήθηκε και δέχθηκε πολλή κριτική».

Για την Κόμο και το 9-1 απέναντι στη Λανς: «Δεν χρειαζόμαστε επιπλέον κίνητρο για τα παιχνίδια του Champions League. Γνωρίζουμε ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και σε διαρκή επιφυλακή, γιατί η Κόμο μπορεί να σκοράρει ανά πάσα στιγμή. Το Champions League αποτελεί την επιβράβευση της δουλειάς που κάναμε την περασμένη σεζόν».

Για τους παίκτες της Κόμο που ξεχωρίζει: «Τον Δουβίκα, ο οποίος πραγματοποιεί απίστευτη σεζόν. Η Κόμο πέτυχε διάνα με την απόκτησή του, καθώς έχει τα ιδανικά χαρακτηριστικά για τον Φάμπρεγας. Φυσικά και τον Νίκο Παζ, έναν εντυπωσιακό ποδοσφαιριστή, με εξαιρετικά φυσικά προσόντα, τεχνική και νοοτροπία. Είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες της Serie A».

Για το επίπεδο του ελληνικού ποδοσφαίρου: «Το επίπεδο του ποδοσφαίρου εδώ ανεβαίνει. Υπάρχουν τέσσερις κορυφαίες ομάδες, η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός. Πέρυσι φτάσαμε στα προημιτελικά του Conference League, ενώ τη σεζόν 2023/24 ο Ολυμπιακός κατέκτησε τη διοργάνωση».

Για τον προπονητή με τον οποίο έχει την καλύτερη σχέση: «Με τον τωρινό, τον Νίκολιτς, τον οποίο ήθελα εγώ στην ΑΕΚ και με τον οποίο κατακτήσαμε το πρωτάθλημα. Έχω επίσης ιδιαίτερη σχέση με τον Τούντορ, με τον οποίο συνεργαστήκαμε στη Μαρσέιγ, αλλά και με τον Φάμπιο Γκρόσο στη Γιουβέντους».