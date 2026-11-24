Είναι ηλίου φαεινότερο πως ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα. Είναι ξεκάθαρο πως ακόμα είμαστε στην αρχή του μεγαλύτερου σκανδάλου που έχει υπάρξει στην ιστορία του αθλητισμού της χώρας. Του μεγαλύτερου σκανδάλου που έχει «οδηγήσει» ήδη σε προφυλακίσεις. Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία και τα νέα δημοσιεύματα ήδη έξι επιπλέον αρχιδιαιτητές και διαιτητές έχουν καταθέσει στις Αρχές για τα όσα γινόντουσαν στον χώρο της ΚΕΔ/ΕΟΚ επί προεδρίας Βαγγέλη Λιόλιου. Και τα νέα ευρήματα είναι εξίσου σοκαριστικά.

Τη στιγμή που έγινε γνωστό πως ο εισαγγελέας έδωσε εντολή να «ανοίξουν» τα τηλέφωνα και οι ηλεκτρονικές συσκευές των εμπλεκομένων ήρθε στο φως της δημοσιότητας το ρεπορτάζ της «Realnews» που αναφέρεται στις νέες καταθέσεις και στον τρόπο λειτουργίας της «προεδρίας» του Λιόλιου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα, πρόκειται για τέσσερις πρώην διαιτητές, οι τρεις από τους οποίους είχαν διατελέσει σε καίριες θέσεις στην Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο Βαγγέλης Λιόλιος ήταν πρόεδρος της ΕΟΚ, καθώς και δύο παράγοντες. Στις καταθέσεις αυτές περιλαμβάνονται επιβαρυντικά στοιχεία για κατηγορουμένους στην υπόθεση.

Πρώην μέλος της ΚΕΔ αναφέρει πως σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις ο Β. Λιόλιος του είπε ευθέως να χρησιμοποιήσει δύο διαιτητές, οι οποίοι είχαν κοπεί από τη FIBA κατηγορούμενοι για χρηματισμό σε παιχνίδι σε βαλκανική χώρα, ενώ από το 2023, όταν διορίστηκε ο Ηλίας Κορομηλάς, εκ των κατηγορουμένων της υπόθεσης, του άλλαξε αρκετές φορές τους ορισμούς των διαιτητών.

«Το 2024, ο Λιόλιος πάλι μου ζητά να βάλω τους δύο κομμένους διαιτητές. Εγώ αρνήθηκα πάλι. Ο Λιόλιος ανακοινώνει τότε ότι με αλλάζει με τον Πηλοΐδη (σ.σ. περιλαμβάνεται στους κατηγορουμένους) και την επόμενη αγωνιστική ορίζεται ο ένας από αυτούς στη Β’ Εθνική», αναφέρει.

Ο εν λόγω πρώην διαιτητής έχει προσκομίσει και μηνύματα που έλαβε ύστερα από έναν αγώνα Προμηθέας-ΑΕΚ, τα οποία, όπως υποστηρίζει, είχαν ακόμη και απόσπασμα από την ταινία «Ο νονός»!

Λίγες ημέρες πριν από τον αγώνα, στο καφέ ιδιοκτησίας του στο Σύνταγμα, ο κατηγορούμενος ως στενός συνεργάτης του Β. Λιόλιου, Γιώργος Μαυραγάνης, του είπε μεταξύ σοβαρού και αστείου «επειδή σφυράς αύριο, δεν κοιτάς να μας βοηθήσεις;». «Εγώ του είπα ότι αν θες να συνεχίσουμε με αυτόν τον τρόπο θα σηκωθώ να φύγω και μου είπε “είσαι βλάκας; Μεθαύριο θα έρθουμε στη διοίκηση και θα είμαστε κοντά σου αν μας βοηθήσεις”», ανέφερε ο πρώην διαιτητής.

«Θέλετε μπίζνες μαζί μου»

Στην ίδια κατάθεση, περιγράφει το καθεστώς πιέσεων που δέχθηκε έπειτα από μια ήττα του Προμηθέα. «Την ημέρα του αγώνα χάνει ο Προμηθέας και υπάρχει μεγάλη ένταση μεταξύ του προπονητή του Προμηθέα και του τρίτου διαιτητή της αναμέτρησης. Στο αεροδρόμιο κατά την επιστροφή μας πετούσαμε στην ίδια πτήση και εγώ και ο Λιόλιος και οι ομάδες. Ο Λιόλιος ήταν πεπεισμένος ότι ο τρίτος διαιτητής τον είχε αδικήσει. Ερχεται η γυναίκα μου στο αεροδρόμιο και μου λέει ότι ένας παράγοντας του Προμηθέα λέει ότι τα έχετε πάρει. Εγώ επειδή είμαι παρορμητικός έφυγα και τον άρπαξα. Υπήρξε μεγάλη ένταση, δεν θυμάμαι το όνομά του, ήταν επιχειρηματίας στην περιοχή και παράγοντας του Προμηθέα. Την επομένη μού έρχεται ένα μήνυμα από τον Μαυραγάνη με ένα βίντεο από μια ταινία του Αλ Πατσίνο και μου λέει “θέλετε μπίζνες μαζί μου; Θα τις έχετε”».

Για τον Γ. Μαυραγάνη αναφέρει ότι «θεωρώ 100% πως ό,τι έκανε το ήξερε ο Λιόλιος», ενώ σε άλλο σημείο της κατάθεσής του προσθέτει ότι του είχε πει πως… ήταν συλλέκτης ρολογιών Rolex. «Στις 13/2/2020 ο Μαυραγάνης μού έστειλε ένα μήνυμα με πέντε ρολόγια Rolex και μου ζητούσε να ρωτήσω έναν φίλο μου που δούλευε στην εταιρεία αν μπορεί να τα βρει. Με ρώτησε για τα τέσσερα ρολόγια, του απάντησα ότι σε κανένα δεν υπάρχει διαθεσιμότητα και επίσης του είπε να του φέρω αν ήθελε ένα ρολόι Rolex της γυναίκας μου που δεν δούλευε πια, γιατί μου είχε πει ότι γνωρίζει κάποιον που ξέρει να τα επισκευάζει».

Παρεμβάσεις

Αλλος πρώην αρχιδιαιτητής μιλά για παρεμβάσεις που είχε στο έργο του για να ορίζονται ή να κόβονται συγκεκριμένοι διαιτητές. Οσο ήταν στην ΚΕΔ, αναφέρει ότι «υπήρξαν κάποιες ενημερώσεις από τον Λιόλιο για 3-4 ονόματα διαιτητών ότι δεν είναι καθαροί και ότι δεν θέλει να ορίζονται.

Για τον έναν από αυτούς, μου έδειξε και έμβασμα 1.000 ευρώ από παράγοντα ομάδας». Για έτερο διαιτητή αναφέρει ότι ο Λιόλιος του ζήτησε να μην παίζει. «Οταν τον ρώτησα ποιο είναι το πρόβλημα μού είπε “δεν μου αρέσει σαν διαιτητής”».

Για τον Κορομηλά αναφέρει ότι «όταν τον βρήκα με τον Λιόλιο, θεώρησα ότι προδίδει τον Βασιλακόπουλο που τον είχε ευνοήσει για να βοηθήσει τον Λιόλιο να εκλεγεί, επειδή είχε καταλάβει ότι ο Λιόλιος είχε πολλές πιθανότητες να βγει και προσπάθησε να κερδίσει μέσα από αυτό».

Ο ίδιος μάρτυρας αναφέρθηκε και στους τέσσερις κατηγορούμενους διαιτητές. «Υπάρχουν και πολλοί διαιτητές που αναγκάστηκαν να σταματήσουν το μπάσκετ λόγω της μη χρησιμοποίησής τους από την ΚΕΔ. Πιστεύω ακράδαντα ότι υπήρχε παρέμβαση του Κορομηλά στην ΚΕΔ για τους ορισμούς διαιτητών. Πολλές αποφάσεις που έβλεπα από τότε και μετά δεν μου άρεσαν. Θεωρώ αδιανόητο να παίζει κάποιος διαιτητής σε τρεις τελικούς από τους πέντε, όπως ο Παπαπέτρου, που είχε πολλές λανθασμένες αποφάσεις σε πολλά παιχνίδια. Η Τσαρούχα για εμένα ήταν Νο1 διαιτητής στην Ελλάδα μέχρι και τώρα που συνελήφθη. Τα τελευταία δύο χρόνια περίπου έβλεπα αποφάσεις της που μου προξενούσαν προβληματισμό και δεν μπορούσα να τις δικαιολογήσω. Στην Ευρωλίγκα ήταν πολύ καλύτερη στις επιδόσεις της απ’ ό,τι στην Ελλάδα. Ξέρω ότι ήταν κολλητή με τον Κορομηλά. Ο Πηλοΐδης θεωρώ ότι δεν είναι μπλεγμένος, πιστεύω στην εντιμότητά του», αναφέρει.

Η… επίσκεψη

Ο τρίτος μάρτυρας, επίσης πρώην αρχιδιαιτητής, αναφέρει ότι παραιτήθηκε από τη θέση του στην ΚΕΔ ύστερα από θητεία μόλις μίας ημέρας λόγω παρέμβασης από τον Β. Λιόλιο.

«Κάναμε μια διαδικτυακή συνάντηση των μελών της ΚΕΔ, μια προσυζήτηση και συμφωνία για τους ορισμούς που θα κάναμε την επόμενη ημέρα, για να είμαστε έτοιμοι. Μόλις τελείωσε η διαδικτυακή συζήτηση, έπειτα από λίγη ώρα με πήρε τηλέφωνο ο Βαγγέλης Λιόλιος και με ρώτησε αν παίζει ο … Του απάντησα θετικά, ότι έχει οριστεί. Μου είπε ότι θα ήθελε να μην παίξει την πρώτη αγωνιστική και να τον βάλουμε από τις επόμενες αγωνιστικές. Του είπα ότι αυτό που ζητά δεν μπορεί να γίνει».

Λέγοντάς του ότι αυτό που του ζητά είναι λόγος παραίτησης, ο διαιτητής δέχθηκε επιτόπου επίσκεψη στο σπίτι του από τον Β. Λιόλιο. «Του θύμισα τι μου είχε πει πριν αναλάβω και ότι αυτό που ζητά τώρα είναι παρέμβαση. Θύμωσε, μου είπε “κάντε ό,τι καταλαβαίνετε” και σηκώθηκε και έφυγε. Το ίδιο βράδυ έστειλα μήνυμα στον Λιόλιο και του είπα ότι παραιτούμαι».

Για παλαιότερο περιστατικό αναφέρει: «Πριν από την πρώτη συνεδρίαση της ΚΕΔ ο Βαγγέλης Λιόλιος μου είχε πει ότι κάποιοι διαιτητές δεν πρέπει να ορίζονται και κάποιοι να μην ορίζονται συχνά για αγωνιστικούς και εξωαγωνιστικούς λόγους. Τον ρώτησα τι εννοεί και μου είπε ότι έχει αποδείξεις για κάποιους. Θεώρησα ότι αυτά μου τα είπε σαν δήλωση, επιθυμία, σε συνδυασμό με ό,τι είχε πει περί κάθαρσης της ΚΕΔ. Στη συνέχεια έγιναν κάποια πράγματα από τα οποία κατάλαβα ότι δεν ήταν έτσι όπως μου τα είχε πει ο Βαγγέλης Λιόλιος».

Μεθοδεύσεις

Ο τέταρτος πρώην διαιτητής περιέγραψε ένα πλαίσιο μεθοδεύσεων, καταθέτοντας ότι δεν δόθηκε παράταση στο όριο ηλικίας του λόγω της κόντρας του με την ΕΟΚ, η οποία είχε εκκινήσει από την προεδρία Βασιλακόπουλου, όταν τέσσερις διαιτητές είχαν αποκλειστεί από το ελληνικό πρωτάθλημα εξαιτίας της τότε κόντρας μεταξύ FIBA και Ευρωλίγκας.

«Μέχρι το 2018 ήμασταν μαζί και οι τέσσερις διαιτητές που είχε αποκλείσει ο Βασιλακόπουλος, εγώ και ο Γ…, ο Παπαπέτρου και ο Κορομηλάς. Το 2018 μας ανακοινώθηκε από τον Κορομηλά ότι ενώ είχαμε κερδίσει τις προσφυγές στο ΑΣΕΑΔ και σκεφτόμασταν να κάνουμε προσφυγές στα δικαστήρια, ο ίδιος και ο Παπαπέτρου θα συνέχιζαν εξωδικαστικά να μεταπείσουν τον Βασιλακόπουλο. Τον Ιανουάριο του 2019 καταθέτουμε την αγωγή εγώ και ο Γ… κατά του Βασιλακόπουλου και των πέντε μελών της ΚΕΔ και ανακαλύψαμε ως μάρτυρες υπεράσπισης του Βασιλακόπουλου, τον Παπαπέτρου και τον Κορομηλά, οι οποίοι κατέθεσαν εναντίον μας.

Στη συνέχεια, οι δύο αυτοί διαιτητές επέστρεψαν στο ελληνικό πρωτάθλημα και αγωνίζονταν κανονικά. Δεν έχω ξαναμιλήσει από τότε με τον Κορομηλά, ούτε με τον Παπαπέτρου», αναφέρεται στην κατάθεση.

Για την περίοδο που επέστρεψε στο ελληνικό μπάσκετ αναφέρει ότι είχε πολλές συναντήσεις με τον Β. Λιόλιο. «Μου είπε ότι ο Μαυραγάνης είναι πολύ φίλος μου, γνωρίζει πολύ καλά το κομμάτι της διαιτησίας και πρέπει να έχω καλές σχέσεις. Δεν κατάλαβα τι εννοούσε με τη φράση “καλές σχέσεις” παρότι τον ρώτησα συγκεκριμένα, δεν πήρα σαφή απάντηση. Μου είπε ο Λιόλιος ότι ο Μαυραγάνης “είναι ο άνθρωπός μου στο κομμάτι της διαιτησίας”. Τον ρώτησα τι εννοεί και πάλι δεν πήρα σαφή απάντηση. Του είπα ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να έχω επαφές με ανθρώπους εξωθεσμικούς. Δεν γνώρισα ποτέ τον Μαυραγάνη», αναφέρει. Οι δύο τελευταίοι μάρτυρες που κατέθεσαν είναι παράγοντες στο χώρο του μπάσκετ, με τον έναν να έχει υπάρξει και σε θεσμικό ρόλο στην ΕΟΚ. «Τη διετία 2024- 2026 είχε μια τάση ο Λιόλιος ότι όποιος δεν ακολουθεί τα όσα λέει με κάποιον τρόπο να τιμωρείται. Ακουγα από διαιτητές από στόμα σε στόμα ότι έπρεπε να βρουν τον Μαυραγάνη για να έχουν εύνοια. Από αυτό καταλάβαινα ότι ο Μαυραγάνης επηρεάζει τον Κορομηλά», κατέθεσε ο πρώτος από τους παράγοντες.

Επικαλούμενος όσα έχει ακούσει από διαιτητές, τους οποίους κατονομάζει, ο μάρτυρας προσέθεσε: «Θεωρώ ότι κάποιες ομάδες ήταν πιο ευνοούμενες, όπως ο Κολοσσός και η Καρδίτσα, σε σχέση με άλλες ομάδες όπως το Μαρούσι, ο Αρης και ο ΠΑΟΚ. Μπορώ να πω ότι στους αγώνες του Προμηθέα βλέπαμε συνέχεια Παπαπέτρου και Τσαρούχα».