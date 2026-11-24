Η Εθνική μας προετοιμάζεται για δύο σπουδαίες αναμετρήσεις με Γεωργία και Ισπανία, με τον Βασίλη Σπανούλη να μην έχει στη διάθεσή του τους Νικ Καλάθη και Γιαννούλη Λαρεντζάκη.

Αναλυτικά όσα είπε ο Βασίλης Σπανούλης:

“Να μη σκεφτόμαστε το παιχνίδι με την Ισπανία. Το ματς με τη Γεωργία είναι ένα παιχνίδι που πρέπει να κερδίσεις. Αντιμετωπίζουμε πολλά προβλήματα τραυματισμών και κάποια άλλα που δεν περιμέναμε έρχονται στην πορεία. Αυτή είναι η συνθήκη, πρέπει να την αντιμετωπίσουμε.

Προπόνηση δεν μπορούμε να κάνουμε, λείπουν τα παιδιά από την Ευρωλίγκα. Πρέπει να εστιάσουμε στα παιδιά που έχουμε. Να εκμεταλλευτούμε την έδρα μας, να γεμίσει ο κόσμος το γήπεδο, να δώσουμε την ψυχή μας.

Ο Νικ (σ.σ. Καλάθης) είδαμε πόσο σημαντικός είναι και πώς έπαιξε στο τελευταίο παράθυρο του Αυγούστου, που ήταν εξαιρετικός και φέτος παίζει πολύ καλά. Δυστυχώς αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού, μίλησα μαζί του, στεναχωρήθηκε, ήθελε να είναι εδώ. Επικοινωνήσαμε και μαζί θέλει πολύ να κερδίσουμε για να συμμετέχει στο επόμενο παράθυρο,. Θα είναι μία τεράστια απώλεια. Όλοι ξέρουν την ποιότητα του Νικ και τι μπορεί να προσφέρει στην ομάδα.

Στον αθλητισμό όλα μπορούν να γίνουν και να κερδίσεις και να χάσεις. Είναι παράξενη η διαδικασία των παραθύρων. Αυτή είναι η κατάσταση, εμείς θα δώσουμε την ψυχή μας και στο τέλος της ημέρας να ξέρουμε ότι έχουμε δώσει τα πάντα για να τα καταφέρουμε”.