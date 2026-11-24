Στο παιχνίδι ορίστηκε ο Αυστριακός διαιτητής πρώτης κατηγορίας, Γιούλιαν Βάινμπεργκερ, ο οποίος θα βρεθεί για τρίτη φορά στον δρόμο ελληνικής ομάδας σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, αλλά και για τρίτη φορά σε αγώνα του Παναθηναϊκού.

Ο 41χρονος ρέφερι είχε διευθύνει το 2021 την αναμέτρηση ΠΑΟΚ-Μποέμιανς για τον 3ο προκριματικό γύρο του Conference League, ενώ το 2024 είχε σφυρίξει και το παιχνίδι του Δικεφάλου με την RFS για το Europa League.

Παράλληλα, είχε βρεθεί στο Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός (1-1) για το Κύπελλο Ελλάδας το 2024, καθώς και στο ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός (1-2) για την 6η αγωνιστική της Stoiximan Super League, τον Οκτώβριο του 2022.

Βοηθοί του στην αναμέτρηση θα είναι οι Αντρέας Χάιντενραϊχ και Μαξιμίλιαν Κόλμπιτσχ, ενώ στο VAR θα βρίσκεται ο Κρίστιαν Πέτρου Τσόκιρτσα.