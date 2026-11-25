Ο Παναθηναϊκός AKTOR έφυγε με ένα σπουδαίο «διπλό» από τη Roig Arena, επικρατώντας με 86-83 της Βαλένθια χάρη στο μεγάλο σουτ του Χέιζ-Ντέιβις στην εκπνοή της αναμέτρησης.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του μετά το απίθανο buzzer beater του Αμερικανού, πανηγυρίζοντας έξαλλα το τρίποντο που έδωσε τη 10η νίκη στην ομάδα του.

Δείτε την αντίδραση του Σέρβου τεχνικού: