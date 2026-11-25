Σε δήμιο της Βαλένθια εξελίσσεται ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, καθώς για δεύτερη φορά μέσα στη Roig Arena, ο Αμερικανός φόργουορντ δίνει τη νίκη στον Παναθηναϊκό AKTOR με δικό του buzzer beater.

Το «τριφύλλι» με αυτόν το δραματικό τρόπο «απέδρασε» ξανά από την έδρα των «πορτοκαλί», ενώ με βίντεο στα social media η «πράσινη» ΚΑΕ έδωσε στη δημοσιότητα τις αντιδράσεις των συμπαικτών του μετά το τεράστιο σουτ-νίκης.

Δείτε το επικό βίντεο της ΚΑΕ Παναθηναϊκός: