Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις ήταν ο άνθρωπος της τελευταίας στιγμής για τον Παναθηναϊκού AKTOR, καθώς με ένα απίθανο buzzer beater τρίποντο χάρισε τη νίκη στους «πράσινους» με 86-83 απέναντι στη Βαλένθια, μέσα στη Roig Arena.

Μάλιστα, αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που το καταφέρνει, αφότου κάτι αντίστοιχο είχε κάνει και στο περυσινό Game 2 μεταξύ των δύο ομάδων στα playoffs, όταν και τότε είχε χαρίσει στο «τριφύλλι» τη νίκη.

Δείτε το buzzer beater του Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις: