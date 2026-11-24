Το buzzer beater του Χέιζ-Ντέιβις που «ξέρανε» τη Βαλένθια (vid)
Δείτε πως ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις με δικό του buzzer beater τρίποντο έδωσε τη νίκη στον Παναθηναϊκό AKTOR, με το «τριφύλλι» να φεύγει θριαμβευτής από τη «Roig Arena», επικρατώντας με 86-83 της Βαλένθια.
Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις ήταν ο άνθρωπος της τελευταίας στιγμής για τον Παναθηναϊκού AKTOR, καθώς με ένα απίθανο buzzer beater τρίποντο χάρισε τη νίκη στους «πράσινους» με 86-83 απέναντι στη Βαλένθια, μέσα στη Roig Arena.
Μάλιστα, αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που το καταφέρνει, αφότου κάτι αντίστοιχο είχε κάνει και στο περυσινό Game 2 μεταξύ των δύο ομάδων στα playoffs, όταν και τότε είχε χαρίσει στο «τριφύλλι» τη νίκη.