Στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης ανάμεσα στη Βαλένθια και τον Παναθηναϊκό, το θέαμα δεν έλειψε, με τον Φαλ να προσφέρει μία από τις πιο εντυπωσιακές στιγμές, έπειτα από την εξαιρετική ασίστ του Γιαμπουσέλε.

Παράλληλα, οι «πράσινοι» δημιούργησαν άλλη μία εντυπωσιακή φάση, με τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ να καρφώνει δυναμικά την μπάλα στο καλάθι των Ισπανών.