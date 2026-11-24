ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΚΟΜΟ: Βαγγέλης Πάτας

Η Κόμο υποδέχεται την ΑΕΚ στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League στο «Τζουζέπε Σινιγκάλια».

Στην προσπάθεια της στο Κόμο, η ομάδα του Νίκολιτς δεν θα είναι μόνη της, καθώς περίπου 1000 οπαδοί της θα δώσουν το «παρών» στην έδρα των Ιταλών. Οι φίλοι της ΑΕΚ έχουν γεμίσει τις εξέδρες των φιλοξενούμενων.

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Στο «Τζουζέπε Σινιγκάλια» βρίσκεται και ο Μάριος Ηλιόπουλος, με τον ισχυρό άνδρας της ΠΑΕ ΑΕΚ να παρακολουθεί από κοντά την σπουδαία ευρωπαϊκή αναμέτρηση της «Ένωσης» απέναντι στην ομάδα του Τάσου Δουβίκα.