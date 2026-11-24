Την τρίτη της νίκη σε πέντε αναμετρήσεις στο φετινό Champions League πέτυχε η Γαλατασαράι στην Τουρκία απέναντι στην Άστον Βίλα, κερδίζοντας με 1-0 την ομάδα του Έμερι.

Το νικητήριο γκολ της αναμέτρησης πέτυχε ο Ντενίζ Γκιούλ στο 77ο λεπτό μετά από κόρνερ των Τούρκων σε φάση διαρκείας, με την «χρυσή» αλλαγή μετά από κόντρα στον Νίκολας Τζάκσον να παίρνει την κεφαλιά εξ' επαφής και να ανοίγει το σκορ.

Με αυτή της την νίκη η Γαλατασαράι έφτασε τους 9 βαθμούς και ανέβηκε (προσωρινά) στην 13η θέση της βαθμολογίας, με την Άστον Βίλα να είναι στην 7η θέση επίσης με 9 βαθμούς.

Η ΑΕΚ υποδέχεται την Γαλατά στις 8 Δεκεμβρίου στην «Allwyn Arena» για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Γαλατασαράι: Τσακίρ, Σίνγκο, Σάντσεζ, Μπαρντακτσί, Τζέικομπς, Λεμινά (74' Ογκοτσούκβου), Τορέιρα, Ακτζούν, Μπατράκοβ (74' Γκάμπριελ Σάρα), Ελμαλί (62' Γιούλ), Γιλμάζ.

Αστον Βίλα: Σουζούκι, Χάργουντ-Μπέλις, Λίντελοφ, Μινγκς, Μάατσεν, Καμαρά (82' Μπουέντια), Ζοάο Γκόμες (66' Γκορέτσκα), Αλισον (66' Εμπαγιέ), ΜακΓκιν (74' Μπάρκλεϊ), Μανζάμπι (74' Χέμινγκς), Τζάκσον.

Νίκη στις καθυστερήσεις για τη Μπόντο

Μεγάλη νίκη πήρε στις καθυστερήσεις του αγώνα η Μπόντο Γκλίμτ απέναντι στη Λίντσερ ΛΑΣΚ με τον Αντρέας Χέλμερσεν να είναι ο σκόρερ του γκολ που χάρισε τους τρεις βαθμούς στους Νορβηγούς.

Οι Νορβηγοί ήταν καλύτεροι στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, επιβάλλοντας τον ρυθμό τους και χάνοντας ευκαιρίες για να προηγηθούν νωρίτερα στην αναμέτρηση.

Έτσι, στο 90+2 ο Χέλμερσεν έκανε την κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι και η μπάλα πέρασε τη γραμμή παρά την προσπάθεια των Αυστριακών αμυντικών να απομακρύνουν έγκαιρα.

Το αποτέλεσμα αυτό έδωσε ελπίδες πρόκρισης στους Σκανδιναβούς καθώς ανέβηκαν στους 7 βαθμούς, ενώ η ΛΑΣΚ παρέμεινε στους 6.