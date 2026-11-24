Ο Βοτανικός θα αποτελέσει την πρώτη έδρα του Παναθηναϊκού τη νέα σεζόν, η οποία αναμένεται να είναι ιστορική για τον σύλλογο, καθώς θα είναι η πρώτη κατά την οποία οι «πράσινοι» θα αγωνιστούν στο νέο, υπερσύγχρονο γήπεδό τους.

Παράλληλα, ωστόσο, η ΠΑΕ φροντίζει να έχει εξασφαλισμένη και μια εναλλακτική λύση, διατηρώντας το ΟΑΚΑ ως δεύτερη έδρα για το πρώτο μισό της αγωνιστικής περιόδου 2027-28. Για τον λόγο αυτό, έχει καταθέσει και σχετικό αίτημα για την επέκταση της χρήσης του Ολυμπιακού Σταδίου.

Η συγκεκριμένη κίνηση έχει καθαρά προληπτικό χαρακτήρα και συνδέεται με το ενδεχόμενο ο Παναθηναϊκός να χρειαστεί να δώσει ευρωπαϊκά προκριματικά στις αρχές της επόμενης σεζόν. Σε μια τέτοια περίπτωση, το «τριφύλλι» θέλει να έχει στη διάθεσή του ένα σύγχρονο γήπεδο, ώστε να καλύψει τις ανάγκες του.

Επομένως, η πρώτη έδρα θα είναι ο Βοτανικός και το ΟΑΚΑ θα παραμείνει ως λύση ανάγκης για το πρώτο διάστημα της νέας σεζόν.