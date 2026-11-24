ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΚΟΜΟ: Βαγγέλης Πάτας

Η «Ένωση» αντιμετωπίζει την ιταλική ομάδα, σε ένα καθοριστικό παιχνίδι για την πορεία της στη League Phase του Champions League.

Η ΑΕΚ χρειάζεται αποτέλεσμα για να διατηρήσει τις ελπίδες που έχει για να περάσει στα νοκ άουτ ματς της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Στην προσπάθεια της στο Κόμο, η ομάδα του Νίκολιτς δεν θα είναι μόνη της, καθώς περίπου 1000 οπαδοί της θα δώσουν το «παρών» στο «Τζουζέπε Σινιγκάλια». Οι φίλοι της ΑΕΚ έχουν αρχίσει να γεμίζουν την εξέδρα των φιλοξενούμενων, ενώ αρκετοί παραμένουν ακόμα απ’ έξω.