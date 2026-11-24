ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΚΟΜΟ: Βαγγέλης Πάτας

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την ιταλική ομάδα, σε ένα καθοριστικό παιχνίδι για την πορεία της στη League Phase του Champions League. Η «Ένωση» χρειάζεται αποτέλεσμα για να διατηρήσει τις ελπίδες που έχει για να περάσει στα νοκ άουτ ματς της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Ο Μάρκο Νίκολιτς, όπως αναμενόταν προσάρμοσε τα σχέδια του κόντρα σε μια ομάδα που έχει… εύκολο το γκολ. Συγκεκριμένα, ο Σέρβος τεχνικός δεν επέλεξε το συνηθισμένο σχήμα του με δύο επιθετικούς, αλλά επέλεξε τον Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, ο οποίος θα παίξει πίσω από τον προωθημένο Λούκα Γιόβιτς.

Στο κέντρο, φανέλα βασικού πήρε κι ο Ντέρεκ Κουτέσα, ο οποίος θα παίξει στα αριστερά, ενώ στα δεξιά θα βρίσκεται ο Λόβρο Μάγερ. Στον άξονα τον «σίγουρο» Μάρκο Μαρίν πλαισίωσε τελικά ο Μίλαν Βιτάλις, καθώς ο Κάιρινεν δεν είναι σε θέση να παίξει από το ξεκίνημα.

Στην άμυνα τα πράγματα ήταν δεδομένα, ωστόσο αξίζει να αναφέρουμε ότι ο Θωμάς Στρακόσα θα αγωνιστεί για πρώτη φορά φέτος σε αγώνα του Champions League, καθώς έχασε τους τέσσερις πρώτους λόγω τραυματισμού.

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα - Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος - Μάγερ, Μαρίν, Βιτάλις, Koυτέσα - Γιόβιτς, Γκατσίνοβιτς, ενώ στον πάγκο είναι οι: Μπαλαμώτης, Μπρινιόλι, Κάιρινεν, Βάργκα, Μάνταλος, Βίντα, Λυκογιάννης, Ζοάο Μάριο, Ζίνι.