Η UEFA θυμήθηκε την ιστορική πρόκριση του Ολυμπιακού απέναντι στη Μίλαν (vid)
Ενόψει της σπουδαίας αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τη Μίλαν στο «Γ. Καραϊσκάκης», η UEFA δημοσίευσε στα social media από την τελευταία συνάντηση των ομάδων και την επική πρόκριση των «ερυθρόλευκων» στην επόμενη φάση του Europa League.
Η UEFA θυμήθηκε την ιστορική πρόκριση του Ολυμπιακού απέναντι στη Μίλαν το 2018, όταν οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με 3-1 στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» και εξασφάλισαν το εισιτήριο για την επόμενη φάση του Europa League.
Με αφορμή την επικείμενη νέα συνάντηση των δύο ομάδων στο Φάληρο, η επίσημη σελίδα της διοργάνωσης έκανε... βουτιά στο παρελθόν, δημοσιεύοντας ένα ξεχωριστό βίντεο από την αξέχαστη ευρωπαϊκή βραδιά του Δεκεμβρίου του 2018.
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Στο συγκεκριμένο παιχνίδι, για την τελευταία αγωνιστική της φάσης των ομίλων, ο Ολυμπιακός χρειαζόταν νίκη με δύο γκολ διαφορά προκειμένου να προσπεράσει τους Ιταλούς και να πάρει την πρόκριση. Οι Πειραιώτες πέτυχαν τον στόχο τους με το τελικό 3-1, αφήνοντας εκτός συνέχειας τους «ροσονέρι» του Τζενάρο Γκατούσο.
Η UEFA ξεχώρισε, μάλιστα, το πρώτο γκολ της αναμέτρησης, το οποίο σημείωσε ο Παπέ Αμπού Σισέ, έπειτα από εξαιρετική εκτέλεση κόρνερ και συνεργασία των Κώστα Φορτούνη και Ντανιέλ Ποντένσε. Η λεζάντα «Corner taken quickly» αποτέλεσε αναφορά στην περίφημη εκτέλεση κόρνερ του Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ στο Λίβερπουλ – Μπαρτσελόνα.