Η UEFA θυμήθηκε την ιστορική πρόκριση του Ολυμπιακού απέναντι στη Μίλαν το 2018, όταν οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με 3-1 στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» και εξασφάλισαν το εισιτήριο για την επόμενη φάση του Europa League.

Με αφορμή την επικείμενη νέα συνάντηση των δύο ομάδων στο Φάληρο, η επίσημη σελίδα της διοργάνωσης έκανε... βουτιά στο παρελθόν, δημοσιεύοντας ένα ξεχωριστό βίντεο από την αξέχαστη ευρωπαϊκή βραδιά του Δεκεμβρίου του 2018.

Στο συγκεκριμένο παιχνίδι, για την τελευταία αγωνιστική της φάσης των ομίλων, ο Ολυμπιακός χρειαζόταν νίκη με δύο γκολ διαφορά προκειμένου να προσπεράσει τους Ιταλούς και να πάρει την πρόκριση. Οι Πειραιώτες πέτυχαν τον στόχο τους με το τελικό 3-1, αφήνοντας εκτός συνέχειας τους «ροσονέρι» του Τζενάρο Γκατούσο.

Η UEFA ξεχώρισε, μάλιστα, το πρώτο γκολ της αναμέτρησης, το οποίο σημείωσε ο Παπέ Αμπού Σισέ, έπειτα από εξαιρετική εκτέλεση κόρνερ και συνεργασία των Κώστα Φορτούνη και Ντανιέλ Ποντένσε. Η λεζάντα «Corner taken quickly» αποτέλεσε αναφορά στην περίφημη εκτέλεση κόρνερ του Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ στο Λίβερπουλ – Μπαρτσελόνα.