Τις υπηρεσίες του Λούκα Μόντριτς θα στερηθεί η Μίλαν στην αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης», καθώς ο Κροάτης σταρ αποχώρησε με μυϊκό τραυματισμό από το πρόσφατο παιχνίδι με τη Φροζινόνε για την Serie A.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο, ο 41χρονος χαφ τραυματίστηκε στον ορθό μηριαίο μυ του δεξιού μηρού στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης των «ροσονέρι» και δεν θα είναι διαθέσιμος για το ευρωπαϊκό ραντεβού με τους «ερυθρόλευκους».

Αντίθετα, θετικά είναι τα νέα για τον Ρούμπεν Αμορίμ όσον αφορά τον Φικάγιο Τομόρι, καθώς ο Άγγλος αμυντικός επέστρεψε στις προπονήσεις και τέθηκε εκ νέου στη διάθεση του Πορτογάλου τεχνικού.