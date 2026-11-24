Πλήγμα στη Μίλαν ενόψει Ολυμπιακού: Νοκ άουτ ο Μόντριτς
Σημαντικό πλήγμα στη Μίλαν ενόψει της αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό, καθώς ο Λούκα Μόντριτς υπέστη μυϊκό τραυματισμό κατά τη διάρκεια του αγώνα με τη Φροζινόνε και δεν θα μπορέσει να δώσει το «παρών» στο ευρωπαϊκό ραντεβού των δύο ομάδων στο «Γ. Καραϊσκάκης».
Τις υπηρεσίες του Λούκα Μόντριτς θα στερηθεί η Μίλαν στην αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης», καθώς ο Κροάτης σταρ αποχώρησε με μυϊκό τραυματισμό από το πρόσφατο παιχνίδι με τη Φροζινόνε για την Serie A.
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο, ο 41χρονος χαφ τραυματίστηκε στον ορθό μηριαίο μυ του δεξιού μηρού στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης των «ροσονέρι» και δεν θα είναι διαθέσιμος για το ευρωπαϊκό ραντεβού με τους «ερυθρόλευκους».
Αντίθετα, θετικά είναι τα νέα για τον Ρούμπεν Αμορίμ όσον αφορά τον Φικάγιο Τομόρι, καθώς ο Άγγλος αμυντικός επέστρεψε στις προπονήσεις και τέθηκε εκ νέου στη διάθεση του Πορτογάλου τεχνικού.