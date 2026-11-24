Με το αριστερό ξεκίνησε η θητεία του Μαουρίσιο Ποτσετίνο στον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, καθώς οι «κόκκινοι διάβολοι» ηττήθηκαν με 4-0 από τη Λίβερπουλ στο «Άνφιλντ» στο πρώτο ματς υπό τις οδηγίες του Αργεντινού τεχνικού.

Σαν να μην έφτανε αυτό, ο Μαουρίσιο Ποτσετίνο θα έχει να διαχειριστεί ένα πολύ μικρό μπάτζετ για τα δεδομένα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, προκειμένου να ενισχύσει το ρόστερ της ομάδας ενόψει της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail το μπάτζετ που θα έχει στη διάθεσή του ο Ποτσετίνο δεν θα ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια λίρες. Όπως αναφέρεται, οι οικονομικοί κανονισμοί περιορίζουν σημαντικά τις κινήσεις των «Κόκκινων Διαβόλων», οι οποίοι εκτιμάται πως θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν το πολύ δύο μεταγραφές, ακόμη κι αν η μία αφορά δανεισμό.

Παράλληλα, ορισμένες πηγές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο η Γιουνάιτεντ να αναλάβει μεγαλύτερα οικονομικά ρίσκα, σε περίπτωση που η απειλή του υποβιβασμού γίνει πιο έντονη.

Ωστόσο, η γενικότερη κατεύθυνση παραμένει πως ο σύλλογος θα πρέπει να αποφύγει κινήσεις που θα μπορούσαν να επιβαρύνουν περαιτέρω την οικονομική του κατάσταση.