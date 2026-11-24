Με τον καλύτερο τρόπο «γιόρτασε» το νέο του συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς, καθώς ο αρχηγός του «Δικεφάλου του Βορρά» πέτυχε χατ-τρικ στην εντός έδρας αναμέτρηση με την Κηφισιά, οδηγώντας την ομάδα του στη νίκη με 4-0.

Ο Σέρβος εξτρέμ έστειλε το δικό του μήνυμα μέσω των social media, ευχαριστώντας τους φιλάθλους για τη στήριξη και την εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό του τα τελευταία χρόνια.

Τη φετινή σεζόν, ο Ζίβκοβιτς έχει καταγράψει συνολικά 17 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με απολογισμό 7 γκολ και ισάριθμες ασίστ σε 1.360' αγωνιστικά λεπτά.

Αναλυτικά το μήνυμα του Ζίβκοβιτς:

«Μια ξεχωριστή βραδιά για μένα, καθώς μοιράστηκα αυτή τη στιγμή στην Τούμπα με τα παιδιά μου και πέτυχα χατ-τρικ. Δεν θα μπορούσα να ζητήσω κάτι περισσότερο.

Σας ευχαριστώ για την άνευ όρων αγάπη και στήριξή σας. Θα είμαι για πάντα ευγνώμων που αποτελώ μέλος της ασπρόμαυρης οικογένειας και περήφανος που μπορώ να αποκαλώ αυτό το μέρος σπίτι μου».