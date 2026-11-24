Την καλύτερη εμφάνιση της μέχρι στιγμής καριέρας του στην Αγγλία με τη φανέλα της Χαλ πραγματοποίησε ο Κωνσταντής Τζολάκης στην αναμέτρηση απέναντι στη Μπράιτον του Κωστούλα, με τις «Τιγρέις» να κερδίζουν με 2-0.

Οι 7 επεμβάσεις του Έλληνα τερματοφύλακα ήταν καθοριστικές προκειμένου η Χαλ να πάρει το τρίποντο, έχοντας αποτρέψει 1.46 γκολ (goals prevented).

Τα πεπραγμένα του Τζολάκη δεν πέρασαν απαρατήρητα από την Premier League που μαζί με τον συμπαίκτη του, Μακ Μπέρνι που σημείωσε τα δύο γκολ της Χαλ στις καθυστερήσεις, συμπεριλήφθηκαν ανάμεσα στους οκτώ υποψήφιους για τον καλύτερο παίκτη της 11ης αγωνιστικής.

Εκτός από τους δύο ποδοσφαιριστές της Χαλ στη λίστα συμπεριλήφθηκαν οι Ντέιβιντ Άφενγκρουμπερ της Φούλαμ, ο Κιν Λούις-Πότερ της Μπρέντφορντ, ο οποίος σκόραρε δύο τέρματα στην επικράτηση της ομάδας του με 4-0 επί της Έβερτον, αλλά και οι Ρίο Ενγκουομόα και Φλόριαν Βίρτς της Λίβερπουλ, αμφότεροι σκόρερ κόντρα στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ο Νόα Οκαφόρ της Λιντς, δις σκόρερ κόντρα στην Τσέλσι, και ο Λούκα Γουίλιαμς-Μπάρνετ της Τότεναμ, γκολ και ασίστ απέναντι στην Ίπσουιτς στο ντεμπούτο του.