Με ένα συναισθηματικά φορτισμένο μήνυμα ολοκλήρωσε το πέρασμά της από τον Παναθηναϊκό η Σελέν Ερντέμ, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της προς όλους όσοι στάθηκαν στο πλευρό της κατά τη διάρκεια της παρουσίας της στον σύλλογο.

Η Τουρκάλα τεχνικός, λίγες ώρες μετά την επισημοποίηση του «διαζυγίου» με το «τριφύλλι», επέλεξε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να απευθυνθεί στην πράσινη οικογένεια και να πει το δικό της αντίο.

Μέσα από την ανάρτησή της στο Instagram, η Ερντέμ ευχαρίστησε τους φιλάθλους για την αγάπη και τη στήριξη που της έδειξαν, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί στις παίκτριες και στους συνεργάτες της.

Παράλληλα, υπογράμμισε πόσο ξεχωριστή εμπειρία αποτέλεσε για την ίδια η παρουσία της στον πάγκο ενός συλλόγου με την ιστορία και το μέγεθος του Παναθηναϊκού.

Αναλυτικά το μήνυμα της Σελέν Ερντέμ

«Αρχικά, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού, οι οποίοι με έκαναν να νιώσω τη στήριξή τους καθ’ όλη τη διάρκεια αυτού του ταξιδιού. Η αγάπη σας, η στήριξή σας και η εκτίμηση που μου δείξατε θα είναι πάντα πολύ ξεχωριστές και αξέχαστες για μένα.

Κατά τη διάρκεια της θητείας μου στον Παναθηναϊκό, απέκτησα ανεκτίμητες εμπειρίες, όμορφες αναμνήσεις και φιλίες ζωής. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τις παίκτριές μου, το προπονητικό επιτελείο, τους εργαζομένους του συλλόγου και όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτό το ταξίδι.

Το να είμαι μέλος ενός τόσο ιστορικού και μεγάλου συλλόγου όπως ο Παναθηναϊκός, και να έχω την ευκαιρία να καθοδηγήσω αυτή την ομάδα, ήταν τεράστια τιμή για μένα. Θα κρατώ πάντα στην καρδιά μου τις όμορφες στιγμές και τις μάχες που μοιραστήκαμε. Σε ευχαριστώ για όλα, Παναθηναϊκέ».