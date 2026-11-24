Νέα ανατροπή με το Κύπελλο Εθνών Αφρικής, το οποίο φαίνεται πως θα καταλήξει τελικά στα χέρια της Σενεγάλη, αφού το CAS φαίνεται να τη δικαίωσε.

Το διαιτητικό όργανο, αφού εξέτασε τα επιχειρήματα των δύο πλευρών, έκρινε πως η απόφαση για το αν ένας αγώνας θα συνεχιστεί ή θα διακοπεί οριστικά ανήκει αποκλειστικά στην αρμοδιότητα του διαιτητή.

Όπως επισημαίνεται στην απόφαση, με το σφύριγμά του για την επανέναρξη της αναμέτρησης, ο διαιτητής έκρινε ότι είχαν εκπληρωθεί οι απαραίτητες προϋποθέσεις για να συνεχιστεί το παιχνίδι.

Συγκεκριμένα, και οι δύο ομάδες είχαν επιστρέψει στον αγωνιστικό χώρο, ενώ είχαν εκφράσει τη διάθεσή τους να συνεχιστεί η αναμέτρηση.