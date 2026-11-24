Δύσκολη αποστολή έχει μπροστά της η Χάποελ Τελ Αβίβ, καθώς η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό στη SUNEL Arena, στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Οι Ισραηλινοί θα επιδιώξουν να επιστρέψουν στα θετικά αποτελέσματα στη διοργάνωση, μετά και την «πικρή» ήττα από την Παρί την προηγούμενη αγωνιστική. Ενόψει της αναμέτρησης, ο Δημήτρης Ιτούδης παραχώρησε δηλώσεις, με τον Έλληνα τεχνικό να τονίζει τις δυσκολίες του αγώνα.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Έλληνας τεχνικός:

«Έχουμε μπροστά μας μια μεγάλη πρόκληση κόντρα στους Πρωταθλητές Ευρώπης, αλλά την αποδεχόμαστε. Ο Ολυμπιακός έχει εξαιρετικούς παίκτες, αλλά όλοι παίζουν ως ομάδα και βάζουν τους στόχους της ομάδας πάνω από τους προσωπικούς στόχους. Θα πρέπει να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό για να φύγουμε με τη νίκη».