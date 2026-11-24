Επί χρόνια, όταν η συζήτηση έφτανε στα ταχύτερα αυτοκίνητα παραγωγής στον κόσμο, τα ονόματα που κυριαρχούσαν ήταν συνήθως Bugatti, Koenigsegg, άντε και Pagani. Οι Κινέζοι, όμως, αποφάσισαν να μπουν πολύ δυναμικά στο παιχνίδι και το Yangwang U9X είναι η καλύτερη απόδειξη.

Το εντυπωσιακό hypercar της Yangwang, της πολυτελούς και υψηλών επιδόσεων θυγατρικής της BYD, έφτασε τα 502 km/h, σε δημόσιο δρόμο στο Άμπου Ντάμπι, επίδοση που κατέρριψε το προηγούμενο δικό του ρεκόρ (496 χλμ./ώρα), το οποίο είχε σημειώσει τον περασμένο Σεπτέμβριο στην πίστα Automotive Testing Papenburg της Γερμανίας.

Με άλλα λόγια, η Κίνα έχει πλέον ένα hypercar που δεν ενδιαφέρεται απλώς να κοιτάξει στα μάτια τους Ευρωπαίους ανταγωνιστές του. Θέλει να τους προσπεράσει.

Σχεδόν 3.000 ίπποι και τέσσερις ηλεκτροκινητήρες

Το Yangwang U9X αποτελεί μια πιο εξειδικευμένη και ακραία εκδοχή του U9, του ηλεκτρικού hypercar που διατίθεται ήδη στην κινεζική αγορά. Η βασική έκδοση διαθέτει τέσσερις ηλεκτροκινητήρες, συνολικής ισχύος 1.287 ίππων, και επιταχύνει από στάση στα 96 χλμ./ώρα σε μόλις 2,3 δευτερόλεπτα.

Το U9X, ωστόσο, ανεβάζει τον πήχη σε εντελώς διαφορετικό επίπεδο. Η συνδυαστική ισχύς των τεσσάρων ηλεκτροκινητήρων αγγίζει τους 2.979 ίππους, ενώ η τεχνολογία τους επιτρέπει να περιστρέφονται έως και στις 30.000 σ.α.λ. Πρόκειται για μια εντυπωσιακή επίδοση, ειδικά αν αναλογιστούμε ότι οι περισσότεροι ηλεκτροκινητήρες υψηλών επιδόσεων κινούνται σε αισθητά χαμηλότερα επίπεδα περιστροφής.

Ένα από τα μυστικά βρίσκεται στη χρήση εξαιρετικά λεπτού χάλυβα υπερπυριτίου, πάχους μόλις 0,1 χιλιοστών, στο στάτη των ηλεκτροκινητήρων. Πρόκειται για ένα βασικό στατικό εξάρτημα που συμβάλλει στη λειτουργία και την απόδοσή τους.

Πώς καλμάρεις όμως 3.000 ίππους;

Η παραγωγή τεράστιας ισχύος είναι το ένα κομμάτι της επιτυχίας, το άλλο μισό είναι να καταφέρεις να τη μεταφέρεις στην άσφαλτο χωρίς το αυτοκίνητο να χάσει τον έλεγχο. Για αυτό, όμως τον λόγο, η Yangwang έχει εξοπλίσει το U9X με ανεξάρτητο σύστημα torque vectoring, το οποίο παρακολουθεί συνεχώς τα δεδομένα από τον δρόμο και προσαρμόζει τη ροπή σε κάθε τροχό ξεχωριστά.

Οι σχετικές παρεμβάσεις πραγματοποιούνται με συχνότητα που ξεπερνά τις 100 φορές ανά δευτερόλεπτο, με στόχο τη διατήρηση της πρόσφυσης και της σταθερότητας ακόμη και σε εξαιρετικά υψηλές ταχύτητες.

Σύμφωνα με την εταιρεία, το σύστημα ελέγχει διαρκώς τη δυναμική συμπεριφορά του αμαξώματος, περιορίζοντας την απώλεια πρόσφυσης και το ανεπιθύμητο σπινάρισμα των τροχών. Γιατί, όσο εντυπωσιακό κι αν ακούγεται το νούμερο των 2.979 ίππων, δεν έχει ιδιαίτερη αξία αν δεν μπορείς να τους ελέγξεις.

Η BYD θέλει να κατακτήσει και τον κόσμο των hypercars

Για όσους δεν έχουν παρακολουθήσει την εντυπωσιακή άνοδο της BYD, αξίζει να θυμίσουμε ότι πρόκειται για τον μεγαλύτερο κατασκευαστή ηλεκτρικών αυτοκινήτων στον κόσμο. Η κινεζική εταιρεία έχει δημιουργήσει μια τεράστια γκάμα μοντέλων, καλύπτοντας σχεδόν κάθε κατηγορία της αγοράς.

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Από το BYD Dolphin, που ανταγωνίζεται μοντέλα όπως το Volkswagen ID.3, και το BYD Seal μέχρι το plug-in hybrid pickup BYD Shark, η εταιρεία έχει αποδείξει ότι δεν περιορίζεται σε μία μόνο κατηγορία αυτοκινήτων.

Με την Yangwang, όμως, επιχειρεί να περάσει σε ένα πολύ πιο αποκλειστικό κοινό και το U9X είναι η απόλυτη βιτρίνα της τεχνολογικής της υπεροχής.

Μόλις 30 αυτοκίνητα και ένα ξεχωριστό φινίρισμα

Το εντυπωσιακό είναι ότι το Yangwang U9X δεν αποτελεί πλέον ένα πειραματικό πρωτότυπο, καθώς το αμάξωμά του διαθέτει εξαιρετικά λεπτή χρυσή σκόνη σε μικροσκοπική κλίμακα, η οποία σφραγίζεται κάτω από πολλαπλές στρώσεις διαφανούς βερνικιού. Ανάλογα με το πώς πέφτει το φως, η επιφάνεια αλλάζει όψη, δημιουργώντας ένα εφέ που παραπέμπει στις αποχρώσεις του πρωινού ήλιου πίσω από τα σύννεφα. Εξ ου και η ονομασία «Dawn Moment».

Η παραγωγή θα περιοριστεί σε μόλις 30 αυτοκίνητα, ενώ σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι έχουν ήδη αρχίσει να διαμορφώνουν τις παραγγελίες τους.

Το μέλλον των hypercars δεν ανήκει απαραίτητα σε όσους έχουν δεκαετίες ιστορίας πίσω τους, αλλά σε εκείνους που διαθέτουν την τεχνολογία, το θράσος και σχεδόν 3.000 ίππους για να το αποδείξουν.